Cientos de celayenses se reúnen para ver las ‘Tres caídas’ en el barrio del Zapote

Para esta puesta se necesitaron 200 actores y dos meses de preparación

Daniel Peña

CELAYA, Gto.- El Barrio del Zapote fue el primero en Celaya en representar la pasión y muerte de Jesucristo hace casi 80 años y este viernes santo no fue la excepción.

Con 200 actores en escena, una preparación de dos meses entre ensayos y la construcción de tres escenarios, la representación de las ‘Tres Caídas’ del Barrio del Zapote reunió a alrededor de mil 200 personas en el atrio del Templo de la Virgen de la Asunción, también conocido como templo de la Fundación de Celaya.

Apenas dieron las 11 de la mañana y Enrique Granadino, se convirtió en Jesucristo, quien fue aprehendido, juzgado por Poncio Pilatos y azotado por los romanos representados en más de 30 señores, jóvenes y niños y el mismo número en mujeres.

Cuatro horas duró el calvario de Enrique, en su papel de Jesucristo, quien recorrió con la pesada cruz las calles del Barrio, mientras algunas señoras con sombrillas en mano eran espectadoras de su caminar y niños jugando cruzaban frente a la representación del nazareno.

Al igual que ocurrió hace casi dos mil años, Enrique-Jesucristo, fue crucificado alrededor de las tres de la tarde mientras el sol calaba sobre su cabeza que portaba la corona de espinas y escurrían gotas de pintura roja mezclada con sudor para simular la sangre.

Es un momento de reflexión, no de entretenimiento

La representación de la pasión y muerte de Jesucristo, además de tener una preparación actoral, debe ser espiritual, “debe ser capaz de transmitir un espíritu más que un teatro”, señaló José de Jesús Palacios Torres, párroco del Templo de la Virgen de la Asunción del Barrio del Zapote.

Si bien la representación de ‘Las Tres Caídas’ es una tradición arraigada en el Barrio, no debe convertirse en un momento de entretenimiento sino en una forma de hacer vívida el misticismo religioso de este hecho crucial para la religión católica.

“Los espectadores muchas veces ya no lo viven en un espíritu de reflexión sino como una oportunidad de entretenimiento, de distracción y se nota, porque no hay un espíritu de recogimiento sino de fiesta, que no está mal, pero que a lo mejor hay que darle su espacio a la reflexión”.