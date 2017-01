Hirving Lozano es propenso a recibir golpes por las actitudes antideportivas que presenta

Óscar Jiménez

LEÓN, Gto.- En pocas palabras, el ‘Chucky’ se gana las patadas. A decir por el lateral de los Esmeraldas de León, Fernando Navarro, el ‘jugador más golpeado de la liga’, Hirving Lozano, es propenso a recibir golpes por las actitudes antideportivas que presenta.

Y es que el habilidoso seleccionado mexicano es respaldado por su entrenador Diego Alonso en el entendido de ser el jugador que mayor cantidad de faltas recibe en la competencia de Liga MX. Sin embargo, el defensa del Club León argumenta que esto tiene un solo motivo: las burlas del ‘Chucky’.

“Sin duda Lozano es un gran jugador por eso está donde está, por eso está en selección también, pero como dicen no es el que más faltas recibe sólo por lo habilidoso que es sino también porque normalmente suele ser un mal ganador, normalmente reta a los defensas. Muchas de esas faltas, de esas patadas, de alguna manera se las gana, es muy difícil ser un buen perdedor pero también es difícil y hay que tener profesionalismo para también ser un buen ganador, es su estilo de juego así es él y no se la va a cambiar”, dijo Fernando Navarro.

Burlas y risas descaradas son las que argumenta haber recibido en alguna ocasión del jugador tuzo, que apenas en el pasado cotejo de liga pudo marcar un hat-trick para los suyos; “Normal, burlándose, riéndose, cualquier cosa, lo hace y lo hace cada partido y no se le va a cambiar pero si a él le gusta y va a estar burlándose creo que también es lógico que después no se puede quejar que le pegan mucho, como dice él”.

“Pero muchas de esas cosas las provoca él mismo y a veces después él mismo se queja de que le pegan mucho, es medio contradictorio pero esperemos que la resolución sea la adecuada que se tomen las medidas que se tengan que tomar y esperemos que no lo sancionen (a Novaretti) porque es un jugador muy importante para nosotros”, completó Navarro sobre la instancia que combate su compañero central, Novaretti, quien por un ‘escupitajo’ al propio Lozano podría perderse algunas jornadas con la Fiera.

Lo de Franco, “ya no nos importa”

Mientras que tras la sanción del atacante Franco Jara por engañar al silbante, Elías Hernández, comentó que ya de nada sirve una suspensión, luego de que Pachuca ya sacó provecho de la situación en la pasada jornada de Liga MX; “A nosotros ya que nos importa, ya no vamos a jugar contra ellos en este torneo así que a nosotros lo que nos importa es que no se equivoquen durante el partido y que no nos afecte a nosotros, ahora que lo castiguen o no, a nosotros nos da exactamente lo mismo, nos hubiera encantado que el árbitro hubiera visto”, culminó Navarro.