Chispitas del Lenguaje

Primero de Mayo y 1 de mayo

Es común confundir una fecha con una festividad cuando tienen el mismo nombre. Sin embargo, ortográficamente deben diferenciarse en aras de ser claro y preciso en el momento de enunciar una y otra.

Primero de Mayo es el nombre con el que se ha venido nombrando al Día del Trabajo. Ha sido tan regular llamar a la conmemoración por la fecha que esta última ha terminado por desplazar al nombre original. Eso es fácilmente comprobable. Al preguntar a las nuevas generaciones sobre la razón de conmemorar esa fecha es común recibir las más diversas respuestas.

Note, amigo lector, que Primero de Mayo se escribe con mayúsculas iniciales por ser un nombre propio (así se le nombra a la conmemoración). Asimismo, es preferible usar la palabra Primero en vez de 1.°, por dos razones: la primera es que los números de orden no son aplicables a fechas (más adelante amplío al respecto) y, segundo, porque los nombres se enuncian con letra. Por ejemplo, si una persona lleva por nombre Segundo (ya a pocas personas se les llama así, pero aún las hay), jamás se le ocurriría enunciar su nombre propio como *2.° Ramírez.

La fecha, entonces, debe enunciarse como 1 de mayo (y se expresa la cifra como uno). Es decir, la fecha usa dígito y no palabra, por una parte. Por la otra, los números ordinales (primero, segundo, tercero, etc.) no aplican para los días del mes. Eso se debe a que este tipo de numerales pretende reflejar orden por algún propósito específico. Por ejemplo, en una maratón interesa identificar quién cruzó antes la meta y quiénes le siguieron en el esfuerzo, habilidad o trayectoria. Por ello, ahí sí aplica decir que «Fulano llegó primero y Zutano en segundo». Sin embargo, en los días no es comprensible identificar una ordenación en este sentido. El número es simplemente el que le corresponde de una serie.

Por esta razón no aplica el vocablo ‘primero’ para los días iniciales de cada mes. Siempre deberán ser 1 (uno) de enero, 1 (uno) de febrero, 1 de marzo, etc.

Por otra parte, en el caso de la festividad ‘Primero de Mayo’ ambas palabras que le integran se enuncian con mayúscula inicial por ser nombre propio. En tanto, la fecha, el primer concepto con número y el mes, obligadamente con minúscula.

Esto último se debe a que el nombre de los meses y los días no son nombres propios. Las seriaciones son vocablos comunes para identificar los elementos de un conjunto. Los números –al igual que los nombres de días, meses y estaciones del año– son series secuenciadas. Ello implica que habrán de aplicarse y repetirse en determinadas combinaciones. Entonces, mayo, junio o diciembre no son nombres propios, sino una serie o secuencia. Por tanto, no hay razón para que se enuncien con mayúscula inicial. Solo a causa de la influencia de otros idiomas (particularmente el inglés) se suele hacer.

