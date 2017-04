Chispitas del Lenguaje

Celos

En agosto de 2016, en la Ciudad de México un adolescente mató a tres personas porque miraban de forma morbosa a su novia. En España ha habido 20 muertes en este año por violencia machista. Y en California, en los Estados Unidos, un hombre en una escuela mató a su expareja que se encontraba frente a grupo, lo que provocó también lesiones en dos niños, uno de ellos fallecido poco después. En Facebook, mi amigo Eduardo Vázquez escribió en su muro: «Un matrimonio sin celos es un matrimonio feliz» y los comentarios de su imposibilidad no se hicieron esperar.

La palabra ‘celo’ nos viene del griego zein, que tuvo por significado ‘hervir’. De ahí pasó al latín como zelus con el sentido de ‘ardor’. Con el latín tardío se le añadió el sentido de ‘cuidar’ y ello dio origen a la palabra ‘celador’, al verbo ‘celar’ y a la expresión «con mucho celo».

El vocablo parece tener una historia como los estados de ánimo de quien experimenta celos. Al principio hay algo que le quema por dentro; más adelante no soporta el ardor y se transforma en un vigilante muy escrupuloso de su pareja.

Sin embargo, lo que ello revela es un desmedido egocentrismo. Lo importante para el celoso no es lo que piense o sienta la pareja, sino su padecimiento, su ardor interno. Lo relevante para quien padece celos es resolver su propio desasosiego, lo que sienta, piense o necesite la pareja poco interesa.

Erick Fromm, neopsicoanalista, en su libro El arte de amar, descubre que esta patología se diferencia del amor. Para este último lo importante es el bienestar o la realización del ser amado. Por ello, si se debe llegar hasta el sacrificio máximo, debe hacerse. La Iglesia católica lo deja claro cuando asegura que «Dios padre quiere tanto a la humanidad que hasta sacrificó al único hijo».

Pongo un ejemplo paralelo. Si una persona lleva su taza preferida a la oficina y prohíbe estrictamente a los demás su uso, bajo pretextos higiénicos (que una buena lavada puede resolver) o de simple propiedad, es comprensible, aceptado, e incluso, apoyado. Nadie debe usarla porque tiene dueño. Pero ello es natural porque es una propiedad privada y, lo más importante: la taza no tiene voluntad propia.

Pero esa misma lógica no podría aplicar con una persona. Por mucho contrato matrimonial o un compromiso moral de noviazgo, la misma lógica no aplica. Con una voluntad propia, con aspiraciones particulares (a diferencia de la taza), una persona al buscar su realización debe relacionarse con muchas personas. Y esto es lo que no soportan quienes padecen de celos.

Se ha difundo la idea de que los celos es inseguridad. A mi juicio no lo es: es egocentrismo, es sólo buscar el placer que la compañía del otro le ofrece. Y ese gusto no lo comparte con alguien más. Entonces, los celos no son muestra de amor, es egocentrismo desmedido, que en algunos momentos, como los relatados al principio, llegan a extremos contrarios al respeto a la vida de los demás… incluso de la pareja.