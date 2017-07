Chispitas de lenguaje

Y el lenguaje hizo la diferencia

El lenguaje es una de esas habilidades que por ser de lo más común, no se le reconoce lo suficiente. El papel desempeñado en el desarrollo del cerebro es fundamental.

Con los chimpancés compartimos el 99% del ADN, asegura Niel DeGrasse Tyson, el heredero de Carl Sagan en la difusión popular de la ciencia. Porcentualmente, la diferencia es mínima, nos indica, pero biológicamente es un mundo de distancia. Ese 1% hace que unos sean incapaces de encender fuego y los otros hayan puesto el telescopio Hubble en órbita y exploren el Universo.

Pero lo que no precisa DeGrasse Tyson es que ese contraste empezó con el uso de la herramienta y la necesidad de compartir la experiencia: la comunicación. Sin esas dos condiciones, difícilmente podría haberse desarrollado el cerebro y marcado la distancia con nuestros primos más cercanos.

El lenguaje lo tenemos ya registrado en el ADN. El habla jugó un papel fundamental en el desarrollo de la capacidades mentales (curiosamente, también la risa, pero aún no le han dado el suficiente crédito). Dominar la herramienta hizo que músculos y brazos tuvieran mayor desempeño. Pero hacer que otros dominaran esa habilidad, transmitir la experiencia (la técnica), compartirla, llevó al ser humano a multiplicar su habilidad grupal. Entonces sus capacidades crecieron exponencialmente.

La herramienta (el palo o la piedra) se posicionó como la extensión de las extremidades (las partes fundamentales del cuerpo para sobrevivir: huir o defenderse de depredadores y conseguir el alimento). Pero el lenguaje se transformó en el recurso para compartir la experiencia, para razonar estrategias y planear cómo coordinarse para enfrentar el ambiente. Cierto es que el pulgar tuvo un papel crucial para el cerebro y dominar la herramienta, pero el lenguaje completó, impulsó y proyectó ese 1% de forma inusitada. El idioma facilitó transmitir ideas y con ello compartir experiencias para aumentar lo que la herramienta también hizo: acumular fuerza, pero ahora colectiva.

El lenguaje es un factor común entre los seres más distantes; histórica, física, geográfica o culturalmente. Es decir, hay un principio universal de organización cerebral.

Cito textualmente lo que reporta un reciente estudio (elcastellano.org) «No es ningún secreto que idiomas como el inglés, el hebreo, el chino y el castellano se escriben, leen y hablan de formas muy dispares. Sin embargo, un equipo de investigadores internacional del Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL), la Universidad de Yale (Estados Unidos), la Universidad Hebrea de Jerusalén (Israel) y la Universidad Nacional Yang – Ming de Taipei (Taiwan), sostiene que en los cerebros de sus hablantes se activan áreas comunes tanto para descifrar lenguaje escrito como el oral. Un trabajo que ha sido publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)».

Y aunque las conclusiones de esa investigación enuncian «un principio universal de uso cerebro», demuestra simplemente que los idiomas evolucionaron por el aislamiento entre grupos. Pero el origen, la necesidad de comunicación, aparece con el ser humano. Es decir, que el primate ya humano empezó a multiplicarse y difundirse ya con el idioma a cuestas.