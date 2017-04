Chávez Jr. no tiene disciplina: Canelo

“Canelo” espera que su rival se prepare bien esta vez para dar espectáculo

El Universal

CIUDAD DE MÉXICO.- Con más de una centena de espectadores, Saúl “Canelo” Álvarez presumió parte de su preparación y volvió a atacar con palabras a Julio César Chávez Jr., con quien peleará el 6 de mayo.

El “Canelo abrió su campamento a los medios de comunicación y público. Con ejercicios de manopla y golpeo a costales, el jalisciense demostró su velocidad y el poder de sus puños.

“Me he preparado muy bien para esta pelea. Me siento rápido y fuerte, y no tener que soltar tanto peso me beneficiará para la noche de la pelea”, externó Álvarez.

El pleito está pactado a 12 asaltos en las 164.5 libras, y aunque no está ningún título de por medio, ambos boxeadores han declarado que buscarán la victoria por el honor.

Álvarez fustigó a su contrario al decir que Chávez Jr. carece de disciplina para ser el mejor.

“Chavez Jr. ha llegado a este punto debido a su nombre… Le falta la disciplina para ser el mejor. Ha tenido tantos altibajos en su carrera y espero que consiga una buena preparación para brindarle una gran actuación a toda la gente que nos verá en la arena y la televisión”.

A su vez, Óscar de la Hoya comentó que la rivalidad entre “Canelo” y Chávez Jr. ya lleva tiempo y es vivida tanto por el hijo como por Julio.

“La rivalidad entre “Canelo” Alvarez y Julio César Chávez Jr. se remonta a mucho tiempo atrás, y se sentía por ambos equipos. A los Chávez, por alguna razón, no les gusta “Canelo”. Tal vez porque ha sido el rostro del boxeo desde hace un tiempo”, dijo De la Hoya