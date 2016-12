Cerámica de La Purísima conocida en el mundo

Jorge Servín es uno de los pioneros de estos productos muy demandados



Onofre Lujano

TARANDACUAO, Gto.- La cerámica de la comunidad de La Purísima en Tarandacuao ha trascendido a otros países y se ha convertido en una fuente de trabajo importante.

En uno de los talleres con mayor tradición ‘Cerámica Servín’ se elaboran más de 500 modelos en vajillas, artículos del hogar y joyería.

Cuenta Javier Servín, que sus inicios en este arte fue en 1980, “en 1983, llegamos a esta comunidad de La Purísima, porque “yo me crié en la ciudad de México, me llevaron a los seis años, donde estudie hasta el segundo año de arquitectura y finalmente en 1987, compramos un terreno en esta localidad con la idea de hacer un taller la cual fue iniciada por mi cuñado Álvaro Castro, que ahora tiene su taller Casher”.

Cuenta que fue en 1992, cuando se inició el taller en la Purísima, “donde empezamos a trabajar cuatro personas, en 30 metros cuadrados y después adquirimos el terreno de 5 mil metros y ahora son 65 personas con sus familias”.

Ahora hay otros talleres como el de Álvaro Castro, ‘Casher’, el de ‘Checuan’ y últimamente el de ‘Terrafuego’.

Narra que en 1986, ganó el primer lugar en Tlaquepaque, en el estado de Jalisco, “y me entregan el galardón presidencial, eso me abrió la pauta de que los concursos eran buenos y lo que ganábamos lo invertimos para el taller y de ahí empiezan muchos premios y de manera personal, tengo 16 primeros lugares nacionales, tres internacionales, dos de ellos en España, y en el 2010 en Puerto Rico me dan el primer lugar internacional”.

Comenta que la Cerámica tiene sus estilos definidos, “y lo que nos hace diferentes son las coloraciones en azul, con una línea tradicional y poco a poco hemos ido evolucionado metiendo líneas diferentes y lo que nos da prestigio es el trabajo fino, son piezas que son muy tardadas. Además hemos incrustado una línea de porcelana y otra de joyería”.

Todos los talleres tiene su estilo propio, “nuestra particularidad es el relieve en la decoración y en cerámica de alta temperatura, nadie lo hace como nosotros”.

Ya está en el mapa

Javier Servín, señala que cuando se instalaron en esta comunidad mucha gente los tildó de locos porque se establecieron en un lugar que no aparece en el mapa, donde los habitantes no tenían energía eléctrica, no había drenajes, ni calles, ni agua potable y “así nos instalamos y nunca nos imaginamos que en algún momento iban a visitarnos personas de varias partes del mundo”.

Los visitan japoneses, españoles, alemanes, rusos, holandeses, chinos, coreanos, africanos e hindúes.

“Quienes más nos visitan son los japoneses que dicen que les llegamos al corazón, con el trabajo, el color y lo fino de las piezas y eso es lo que les apasiona. En ese país la cultura es milenaria y los ceramistas que destacan los reverencian prácticamente”.

Javier Servín

artesano

EN CIFRAS

Mil 260 grados centígrados para las piezas de cerámica

Mil 220 grados para la porcelana