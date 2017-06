Celia Lora asegura que ahora se gusta más

La hija del Alex Lora será de nuevo portada en la revista del conejito

El Universal

Ciudad de México .- Celia Lora explica que se gusta más cómo está ahora, que como estaba en octubre de 2011, cuando posó por primera vez en Playboy.

“Me gusta más cómo me veo ahora”, dice la hija del rockero Alex Lora.

Recordó que en la primera sesión de fotos se sentía muy delgada y que para esta nueva aparición se “puso a comer”.

“Cada vez que engordo todo se me va al chicharrón, así que no tengo ninguna dieta, me siento muy feliz y creo que lo proyecto”, explicó.

Con más curvas, Lora dijo que cualquier mujer puede ser feliz como sea.

“Necesitas quererte a ti misma de la forma en la que eres, si te quieres lo proyectas y creo que por eso la gente me la cree”, agregó.

Sin temor a la edad y a sus 33 años, Lora dice que se emociona por que el próximo año también podría aparecer en la revisa del conejito.

Además, reconoció que ahora que se operó la nariz piensa que eso también ayudó esta sensación de sentirse bella.

“Cuando me embarré, cuando tuve el accidente no quise operarme la cara, pero ya después me convencieron y quedó bien”, agregó.

Viviendo en Los Ángeles, la hija del líder del Tri dice que ella es feliz viajando, pero que le gustaría poner una taquería en la ciudad californiana.

“Estoy pensando en poner un lugar de esos, porque no hay buenos tacos en la ciudad de Los Ángeles, pero más allá de eso, me encanta viajar, eso es lo que me hace verdaderamente feliz”, explicó.

Algunos de sus viajes los comparte con sus padres, y en la edición de Playboy Lora fue entrevistada por su padre.

“Mi papá y yo tenemos una excelente relación, él nunca me haría preguntas acá, pero la verdad es que él y yo tuvimos una buena charla”, añadió.

Famosa desde la cuna. Celia Lora vivió la fama desde que era niña, pues es hija del guitarrista del Tri, Alex Lora.

Aunque su padre es el representante del rock en México, Celia —desde adolescente— era una ferviente fan de Ricky Martin.

Así lo demostró en una firma de autógrafos en 2003, en donde dejó ver parte de su ropa interior para mostrar el tatuaje que tenía con la firma del cantante puertorriqueño.

Lora volvió a causar revuelo años después, al estar involucrada en un percance vial en el que murió una persona y por el que estuvo en prisión.

Tras salir de la cárcel recibió una oferta para aparecer en la revista Playboy, en 2011, y este año volvió a desnudarse en la publicación del conejito.