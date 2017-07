Celaya, tercer lugar en quejas ante PDHEG

Raúl Montero señaló que el Municipio ha cumplido con la mayoría de las recomendaciones

Sergio Maldonado

CELAYA, Gto.- Celaya se coloca como la tercera ciudad con mayor número de denuncias en materia de derechos humanos en el estado, reveló el ombudsman Raúl Montero de Alba.

“De los hechos que más se duelen las personas que acuden es de atención arbitraria, allanamiento de morada y lesiones, pero es parte de la que hay que estar trabajando, de la sensibilidad” Raúl Montero de Alba, Procurador de los Derechos Humanos en el estado

Tras una reunión con autoridades municipales, acordó trabajar de cerca para dar continuidad a las recomendaciones que la instancia expide.

Montero de Alba señaló que desde que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) registró 192 expedientes de queja: 53 pertenecientes a León, 28 a Irapuato y 24 a Celaya. Este último recibió 10 recomendaciones que ya fueron atendidas.

“De los hechos que más se duelen las personas que acuden es de atención arbitraria, allanamiento de morada y lesiones, pero es parte de lo que hay que estar trabajando, de la sensibilidad, y hay que dar herramientas a los servidores públicos para que puedan hacer un trabajo en beneficio de los guanajuatenses”, manifestó el funcionario estatal.

Recomendaciones

Raúl Montero detalló que en 2016 se registró el 98.8% de aceptación de las recomendaciones emitidas, por lo que actualmente la PDHEG realiza una gira de acercamiento con los 46 municipios y los organismos de los tres poderes, para fomentar la apertura de las autoridades.

El funcionario resaltó que con Celaya, al igual que con otras localidades, se signarán convenios de colaboración para fortalecer el diálogo, la capacitación y la relación con la procuraduría, así como instruir al personal administrativo y a los elementos de seguridad pública.

“El acercamiento con el Municipio es para que nos den contestación, no significa que no tengamos el respaldo o que no esté la apertura, pero tenemos que fortalecer en base a nuestro plan de trabajo con los municipios y los poderes”, comentó el ombudsman.

En una primera etapa, Raúl Montero de Alba, visitó Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Cortazar, Comonfort y Celaya, mientras que continuará con el recorrido en próximos días.