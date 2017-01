Capitalinos se manifiestan contra aumento a la gasolina

Con pancartas que decían “basta al gasolinazo” manifestaron su descontento

Karen Bruno

GUANAJUATO, Gto.- Un grupo de capitalinos se manifestó en la Plaza de la Paz debido al incremento desmedido de la gasolina.

Con pancartas que decían “basta al gasolinazo” y ” el automóvil es una necesidad para muchos, no a la alza de la gasolina” un grupo de seis personas mostraron su inconformidad por esta situación.

“Muchos dicen yo no tengo carro a mí no me afecta pero están equivocados porque subiendo la gasolina sube todo, transporte, canasta básica y productos de todo tipo” comentó Juan José Prado Viramonte, catedrático de la Universidad de Guanajuato.

Dijo además que platicó con algunos taxistas, quienes le comentaron que ellos el tanque lo llenaban con 600 pesos y el hoy al cargar gasolina su pago fue de casi 900 pesos por lo que consideró importante que toda la ciudadanía se sume a la marcha nacional el próximo 7 de enero.