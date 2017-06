Caos vial tras lluvia, por falta de drenaje pluvial: HLS

El mandatario leonés atribuyó la situación a un error de diseño en el sistema de drenaje

Julio Ramos

LEÓN, Gto.- Luego de registrarse la primer lluvia constante en el municipio y el caos vial que esta generó, el alcalde de León, Héctor López Santillana aseguró que esta situación se debe a la falta de drenaje pluvial que tiene la ciudad, pues describió que el 93 por ciento del drenaje es doméstico, donde prácticamente el resto se limita al Malecón de Los Gómez para el desfogue pluvial.

El mandatario leonés enfatizó que esa es la realidad que se vive en León y atribuyó la situación a un error de diseño que no se ha podido solucionar como debiera porque no se cuenta con recurso para realizar tal intervención, por lo que los trabajos se enfocan en cuidar la limpieza de las pocas áreas de desfogue pluvial y en la concientización de los ciudadanos a no obstruir los cauces naturales.

“El problema de nuestra ciudad dicho de una manera coloquial, que salvo en muy específicas zonas, tenemos un drenaje pluvial, nuestra ciudad tiene el 93 o 95 por ciento de drenaje doméstico, pero no tenemos drenaje pluvial, nuestro principal es el cauce del Malecón de Los Gómez y los otros arroyos que corren a cielo abierto en nuestro municipio, este es nuestro verdadero sistema de drenaje pluvial, así que tiene una capacidad que nos hemos encargado de mantener limpio de despejarlo.

Es un tema de diseño, de una infraestructura que por razones principalmente económicas no se ha desarrollado en la ciudad y que hoy estamos observando como en varios puntos, por las contra pendientes de las mismas vialidades tenemos el problema de acumulación de agua”, señaló.

De igual forma el presidente municipal detalló que los encharcamientos que se tuvieron la tarde noche del lunes se debieron a la gran cantidad de agua que registró al ser 70 milímetros de agua por hora, lluvia similar a la que se tuvo el 23 de julio del 2016 en donde también se inundó la ciudad; a su vez destacó el trabajo de las corporaciones de seguridad en su intervención ya que gracias a eso no hubo incidentes que lamentar.