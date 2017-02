Canaco alista proyecto para ayudar a repatriados

Tras el anuncio de regresar de EE. UU. a los inmigrantes, toman medias para apoyarlos

Yadira Cárdenas

SALAMANCA, Gto.- La Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servitur) local, prepara un proyecto para apoyar a los connacionales que sean repatriados y puedan incorporarse al área laboral de acuerdo a sus capacidades, informó el presidente del organismo, Francisco Javier González Mijes.

“El proyecto está relacionado con la llegada de connacionales que están siendo repatriados y aprovechar las capacidades que las personas traen en el dominio del inglés, en el dominio de algunas cuestiones de carácter técnico” Francisco González, Presidente de la Canaco

Ante la repatriación de connacionales que se ha anunciado y que ya comienza a darse en algunos estados de la unión americana, la Cámara Nacional de Comercio en Salamanca en coordinación con la Fecanaco en el estado, se encuentra preparando un proyecto para que quienes regresen a este municipio, encuentren una oportunidad de empleo, para lo cual también se requiere el apoyo de empresarios y autoridades municipales.

“El proyecto está relacionado con la llegada de connacionales que están siendo repatriados y aprovechar las capacidades que las personas traen en el dominio del inglés, en el dominio de algunas cuestiones de carácter técnico, entonces aprovechar e insertarlos en el mercado laboral, de los servicios del sector turismo”, señaló el presidente de la Canaco en la localidad, Francisco Javier González Mijes.

Una opción de apoyo

Este proyecto se pretende realizar en todas las cámaras de comercio en la entidad para que tenga un mayor impacto y beneficios, y para ello se hará una propuesta a la Secretaría de Desarrollo Económico en el estado, para que cuando se presente alguna persona que haya regresado de los Estados Unidos a solicitar empleo, se pueda detectar la capacitación que tiene y sea más sencillo ubicarla en algún empleo.

“Guanajuato tiene una gran cantidad de gente en varios estados de la unión americana, entonces no queremos que nos agarren desprevenidos y tenemos que insertarlos en la vida laboral, para que no vengan a formar parte de la delincuencia o del comercio informal, o de otras actividades no gratas para nuestro municipio, nuestro estado y nuestro país”.

Por otro lado, González Mijes invitó a los salmantinos a comprar y consumir lo que se ofrece en el municipio, pues de esta manera la derrama económica se quedará en la misma localidad, y se podrá soportar la falta de ingreso ante el posible impuesto a las divisas que mandan los paisanos.