Camión recolector no hapasado en una semana

GUANAJUATO

Por privada La Fragua #3 y Privada La Esperanza 2, ubicadas en el bulevar Euquerio Guerrero, no ha pasado el camión recolector desde hace más de una semana y esto es un caos. Varios vecinos colocan sus bolsas con basura en las banquetas y no falta que los perros callejeros las destruyan, además es una falta de sanidad, ya que son desperdicios de todo tipo. Hemos llamado a Servicios Municipales y dijeron que son vacaciones, sin embargo, es necesario que acudan lo más pronto posible a brindar el servicio para no generar este tipo se situaciones.

Habitantes

Privada La Fragua