Calificada diputada como muy delicado tema ambiental en Guanajuato

Beatriz Manrique Guevara dijo que el Gobierno del estado debe atender las situaciones tan preocupante como Teckchem o la Química Central

Luis Telles

SALAMANCA, Gto.- La diputada local Beatriz Manrique Guevara calificó el tema ambiental en Salamanca como muy delicado.

“Existe una situación permanente de riesgo y de vulnerabilidad de los salmantinos”, y dijo que en materia de salud siempre ha habido una evasión importante a la realidad que viven los habitantes que tienen que estar en contacto permanente con pasivos, mala calidad del aire, entre otros.

“Se incendian los pasivos ambientales de Tekchem, las consecuencias existen, la calidad del aire de manera permanente, mala o deficiente, está pegando directamente a los ciudadanos y los hace vulnerables este tipo de crisis”.

“Cuando ya la situación ordinaria del ciudadano es vulnerable como en el caso de los salmantinos, cuando hay una crisis, desde luego que las afectaciones pueden ser mucho mayores que de aquel guanajuatense que se expone muy circunstancialmente a situaciones de contaminación”, explicó.

La diputada señaló que no solo en Salamanca sino en todo Guanajuato se tiene una situación ambiental extremadamente delicada, por lo que al gobernador le urge una Secretaría, un perfil de primera línea que tome decisiones.

“Guanajuato es el tercer Estado de la República que acumula mayor cantidad de pasivos ambientales, esto quiere decir que tenemos depósitos acumulados de residuos químicos que no se les ha dado el tratamiento correcto y es una deuda con el medio ambiente”.

Manrique Guevara comentó que con los trabajos de saneamiento en Salamanca se han echado ‘serpentinas’, pero la realidad es que en esos predios hay una gran cantidad de residuos contaminantes.

“Se tiene que invertir, no hay de otra, y creo que no se vale decir que les corresponde a otros, después de que al final del día, el medio ambiente es el sitio en donde se desarrollan los salmantinos y están con el Jesús en la boca todo el tiempo”.

Agregó que, es el mismo caso con Química Central, en donde se tienen 300 mil toneladas de cromo hexavalente, que si bien no se hace tanto escándalo porque las viviendas no están pegadas al predio, no quiere decir que no contaminan.