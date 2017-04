Caitlyn Jenner robaba lencería y maquillaje a Kris Jenner

“En Los secretos de mi vida”, Caitlyn confiesa que usaba ropa interior femenina debajo de su traje de negocios; su ex esposa reacciona molesta a las revelaciones

Ciudad de México .- El clan Kardashian está que trina con el libro de memorias de Caitlyn Jenner, sobre todo la matriarca, que desmiente todo lo que cuenta su ex marido en una biografía que llegará a las librerías el 27 de abril y ha levantado muchas ampollas.

En el último episodio de Keeping Up Kardashian, la estrella televisiva se mostró indignada ante sus hijas, Kris y Khloé Kardashian, a cuenta de las perlitas que el ex atleta olímpico desvela en “Los secretos de mi vida”.

“Lo he leído y lo único bueno que dice de mí es que fui encantadora en una fiesta. Esto no tiene sentido. Todo lo que dice es una mentira”, dice Kris ante la cara de asombro de sus vástagas.

Jenner, muy afectada, comenta que teme ser tomada como una “zorra y una estúpida” por los lectores y los medios de comunicación. Sin estar todavía en las estanterías para su comercialización , las memorias han vuelto a abrir una nueva brecha entre el ex matrimonio.

El transgénero de 65 años asegura que la madre de sus dos hijas pequeñas estaba al tanto de su verdadera identidad de género, pero Kriss insiste, por activa o por pasiva, que se enteró de la situación de su marido el mismo día que el resto del planeta.

“Intenté mejorar mi relación y pasar tiempo con ella (Cait), pensando que tal vez así vería algo que no estaba viendo. He abierto mi casa y mi corazón a una persona a la que no le importo una mierda. Así, que ya está. Nunca he estado tan enfadada y decepcionada con alguien en toda mi vida”, afirmó la empresaria.

Hace pocas horas, la prensa internacional se hacía eco de una de esas confesiones que habrían enojado a su ex mujer, como que llevaba medias y sujetador debajo de su ropa de trabajo antes de la transformación. Lencería que adquiría en secreto, aunque también admitió haber hurgado en el armario de Kris, así como en sus cosméticos. “Robé maquillaje, no solo a Kris también al resto de la tropa K (Kardashian) porque -créeme en esto- hay más maquillaje en nuestra casa que cualquier otra cosa. He comprado tanto maquillaje como libros. Tenía los libros, junto a mi escasa colección de ropa, en un armario cerrado bajo llave en la parte de atrás de mi vestidor”, relata el ex deportista.