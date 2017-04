Cae venta de autos nuevos por “cacería” contra Uber: AMDA

Así lo aseguró el líder de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Arturo González Palomino

Karina Urbina

LEÓN, Gto.- Tras la llegada de Uber a Guanajuato, las ventas de autos nuevos repuntaron hasta en un 40%, sin embargo, las cifras de comercialización de flotillas han ido bajando paulatinamente a causa de la cacería emprendida por el Instituto de Movilidad del Estado, el cual ha inhibido la compra de vehículos para este fin.

El presidente en Guanajuato de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Arturo González Palomino, dijo que si bien, la disminución en las ventas obedece también al comportamiento del mercado, el trabajo del Instituto para regular este tema ha sido ineficiente pues trabaja “exageradamente lento” y asusta a quienes quieren trabajar en la prestación de servicio de taxi a través de plataforma digital.

“Sí creo que la cacería que está haciendo tanto el Instituto de Movilidad junto con la gente de Tránsito del Estado (ha influido en la baja de ventas), les puedo decir que hasta a nosotros, carros de demostración nos los paran porque a Tránsito del Estado se le ocurre pararnos (…) sí es un factor en la disminución de la compra por el tema de la cacería, la gente está temerosa de poder invertir en uno o dos carros para trabajarlos, pero también es un tema de mercado que ya se está saturando y ya no compras tantos”, señaló.

Subrayó que al limitar la entrega de permisos e impedir con ello la libre competencia, el Instituto contradice las reformas a la Ley de Movilidad del Estado para sancionar a conductores ebrios, pues lejos de ofrecer a los ciudadanos alternativas para que se trasladen a sus hogares sin conducir, se está limitando la oferta.

En ese sentido consideró que el número de permisos autorizados por el Instituto de Movilidad es insuficiente para la demanda actual.

“Es una incongruencia total el que digan que hay una saturación de mercado. Si me vas a poner una norma en la cual vas a regular el tema del consumo del alcohol para que quien tome no maneje, pues dame todos los medios posibles, ábreme el abanico de posibilidades para que yo consumidor salga de mi casa seguro y no tenga que ir al crucero a tomar un taxi; que haya la suficiente cantidad de vehículos ejecutivos y taxis en la ciudad para poder llevar a cabo mis actividades, poder salir a una cena con mi familia, tomarme dos o tres copas y que no esté pensando en el alcoholímetro. Abrirle el abanico de posibilidades a la ciudadanía es vital para que se pueda llevar a cabo” sentenció.

El líder de AMDA lamentó que ni las autoridades de movilidad ni el Congreso del Estado estén tomando en cuenta la opinión del sector empresarial antes de tomar decisiones en materia de regulación.

Respecto a las reformas a la Ley de Movilidad del Estado para sancionar a automovilistas que manejen bajo el influjo del alcohol, lamentó que se realicen de forma rápida tras hechos o accidentes de alto impacto mediático, únicamente para generar la impresión de que se está trabajando y salir en la foto, pero sin considerar que no todos los municipios tienen la infraestructura necesaria para el cumplimiento de la ley.

Finalmente, aunque consideró que la medida de implementar el “torito” a quien maneje bajo el influjo del alcohol puede ser un poco excesiva, aseguró que apoyarán la aplicación de la ley, pero hizo un llamado a aplicarla sin distingos.