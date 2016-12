Buscan socios de Acremex apoyo de Seguridad por entrega de ahorros

La Caja Popular Mexicana comenzará el lunes la entrega del dinero a los afectados por el fraude

Julio Ramos

LEÓN, Gto.- La comisión de socios defraudados de Acremex buscará apoyo de las autoridades de seguridad de los estados de Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco, en las zonas donde se ubican las sucursales de Caja Popular Mexicana, con el fin de evitar robos a los ahorradores al momento de recibir la devolución del dinero por el que han estado en disputa desde hace más de 2 años.

Este lunes 2 de enero la Caja Popular Mexicana comenzará a pagar sus ahorros a más de 40 mil socios defraudados por Acremex en esos tres estados; todas las sucursales serán habilitadas para la entrega, lo que amerita se refuerce la seguridad en las sucursales y zonas aledañas.

“Estaremos solicitando el apoyo a las autoridades, porque imagínate que después de 2 años de estar peleando por recuperar el dinero, sería muy lamentable que ocurrieran asaltos al salir de las sucursales, no sería justo y más como está la situación ahorita, la Caja Popular Mexicana ya solicitó el apoyo, pero desde nuestro lado también queremos manifestar esta necesidad”, comentó Enrique Alba, representante legal de la comisión de socios defraudados de Acremex.

El lunes notificarán a los socios la sucursal asignada para recoger sus ahorros, y se espera que a partir de ello el dinero pueda ser entregado en un lapso máximo de 72 horas; quienes no hayan podido ser contactados, tendrán un plazo de 5 años para recoger lo que les corresponde.

Para recoger el dinero se necesita acreditar el último estado de cuenta que certifica la cantidad de sus ahorros y en caso de no contar con ésta, acercarse a la comisión de socios; así como presentar documentación oficial.

Socios de Acremex ya no creen

en las instituciones: Enrique Alba

Enrique Alba, representante legal, aseguró que luego del fraude del que fueron víctimas los socios de Acremex, algunos manifestaron su incredulidad en las instituciones financieras, por lo que buscarán otras alternativas para sus ahorros.

“Varios me dicen que ya no quieren que les vuelva a pasar algo igual, que ya no creen en las instituciones financieras, cooperativas o bancos, pese a que nosotros les fomentamos el cooperativismo y el ahorro, pero bueno es decisión de cada uno de ellos lo que hacen con su dinero”, añadió.