Buscan conformar la Comisión mixta tarifaria

En la reunión se pidió que el grupo lo integrarán padres de familia y el DIF

Cuca Domínguez

SALAMANCA, Gto.-Con la finalidad de revisar el costo del transporte de ruta fija, se busca integrar una comisión mixta tarifaria, aseguró la regidora del Pan, Gabriela Ledesma García.

Asimismo, destacó que Eduardo Ruiz Moreno, titular de transporte ya hizo algunas propuestas de personas para integrarla, pero se requiere más pluralidad, por ejemplo, representantes de padres de familia y del DIF por parte de las personas con capacidades diferentes, para revisar a fondo las necesidades de cada uno, luego de que los transportistas buscan un incremento de por lo menos 2 pesos.

“Luego de que recibimos la propuesta de los integrantes de esta comisión revisora de la tarifa, “los integrantes de la comisión de transporte ya la revisó en sesión, pero se le ha solicitado la integración de más personas como son los representantes de la zona rural, tanto de la norte como de la sur; así como el DIF para que sea representante de las personas con capacidades diferentes, representante de los padres de familia para conocer su punto de vista”, afirmó la regidora.

Sobre cuándo se podría estar instalando esta comisión para comenzar a revisar la tarifa del transporte de ruta fija, dijo que una vez que el área de Desarrollo Social dé a conocer quiénes serán los integrantes de las comunidades y cuando se tengan completos, estarán reuniéndose para comenzar la revisión.

Aclaró que la instalación de la comisión no da por hecho un incremento a la tarifa, de hecho si no hay condiciones no se incrementará, adelantó.

“Primero se estarán revisando los expedientes para ver si los transportistas tienen toda la documentación, si han pasado todas las revisiones que marca el municipio y una vez que se hayan integrado los expedientes de cada una de las asociaciones, pero sobre todo queremos tener toda la documentación de las unidades que anda en servicio para entonces revisar si se estará en posibilidades de aumentar la tarifa”.

Ven condiciones

Precisó que una vez integrada la comisión mixta tarifaria con la intención de darle cumplimiento a lo que es la Ley que marca que se tiene que instalar en el primer bimestre del año, “pero insisto, no quiere decir que se va a aumentar, se tienen que ver las condiciones, el servicio, las unidades y una vez que ya se cuente con toda la documentación veremos si es posible empezar a generar lo que son los compromisos.

“Por parte de las asociaciones de transportistas hay varias cosas que tienen que mejorar y por ello se empezarán, y se generarán las mesas de trabajo para estar en posibilidades de un aumento”, dijo.

Recordó que la edil, que los transportistas de ruta fija buscan un aumento de 2 pesos por lo menos, luego de que el incremento de los combustibles y de las refacciones, ya no les deja ganancias, además de que tienen que pagar trabajadores, por ello se estará revisando el servicio que están prestando a la ciudadanía.

Finalmente, dijo que no hay nada definido, se revisará a fondo, no hay tiempo para dar una respuesta, y se cumplirán con todos los pasos que se requieren para tomar una decisión.