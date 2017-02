Busca presidente estatal del PRI reunión entre alcalde, síndico y regidores

“Eso será motivo para que hagamos un llamado tanto al alcalde y al síndico para que nos acerquemos a deliberar cuáles son las diferencias y que el partido busque la forma de conciliarlas y reorientarlas”

Catalina Reyes



GUANAJUATO, Gto.- Santiago García López, presidente estatal del PRI, dijo que llamará al presidente municipal Edgar Castro Cerrillo, al síndico Ramón Izaguirre y a los regidores priístas de la capital para tener un diálogo con ellos sobre el reclamo indirecto que hizo el presidente municipal Edgar Castro a Ramón Izaguirre.

Esto, porque el martes, el alcalde comentó ante los ciudadanos de “Guanajuato Despertó” señaló que las decisiones no sólo las toma él, sino los 15 integrantes del Ayuntamiento, por lo que se les debería evaluar a todos, porque hay algunos de ellos que “sólo se dedican a grillar y a filtrar información”, en clara referencia a Ramón Izaguirre, quien lo ha cuestionado en reiteradas ocasiones.

Entrevistado ayer al respecto, Santiago García expresó: Sobre si buscará un acercamiento con Edgar Castro, dijo que sobre lo que le comentaron los reporteros “eso será motivo para que hagamos un llamado tanto al alcalde y al síndico para que nos acerquemos a deliberar cuáles son las diferencias y que el partido busque la forma de conciliarlas y reorientarlas porque creo que mientras haya diferencias, no podremos transitar y llevando los resultados que los ciudadanos de la capital merecen. Lo haremos de inmediato.

“Yo creo que sí tendremos que llamar no sólo a los regidores, sino al síndico para que nos expliquen de mejor manera concreta qué es lo que está pasando en el Ayuntamiento, para ayudarlos nosotros a resolver lo que les genere un conflicto en el Ayuntamiento”.

Pero Ramón Izaguirre no es militante del PRI. Cuestionado sobre si en esas condiciones puede hacerle un llamado a cuentas, García López recordó que fue postulado por el partido y sí puede llamarlo para mejorar las relaciones.

“Yo creo que no es un tema de estatutos, es un tema de sensibilidad política. Al margen de las facultades que el partido tenga o no tenga, puede llamar a quien postuló a cargos de elección popular a la reflexión, al entendimiento, a buscar puntos de acuerdo”.

Admitió que no ha tenido ninguna comunicación con Izaguirre Ojeda, sólo con los regidores priístas, quienes admitieron que sí en octubre y noviembre del año pasado tuvieron algunos problemas, pero ya se resolvieron porque a partir de enero tuvo mejor cause su relación. “Me sorprende lo que me dices”.

“No ha habido acercamiento del síndico con el partido, en cuanto lo haya, analizaremos sus planteamientos y orientaremos en consecuencia. Tenemos que escuchar los planteamientos del síndico, que en este momento no son coincidentes con los de los regidores.

“Les insisto en que estoy sorprendido, pero si el lunes platico con ellos y me dicen que mejoraron. De que había problemas, lo sabíamos desde el año pasado. Pero que el lunes me digan que ya platicaron y ya se están reorientando.

“Recortaron” ocho plazas en el PRI

En otro tema, el presidente estatal del PRI dijo que por la multa que le impuso el IEEG el año pasado el Comité Estatal tuvo que recortar ocho plazas que significaron un ahorro de 100 mil pesos al mes.

Recordó que la multa del Instituto Electoral significó en 2016 un descuento de 20 mil pesos al mes de sus prerrogativas, para un acumulado de dos millones 400 mil pesos en todo el año.