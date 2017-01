Busca municipio salmantino ahorrar

El alcalde, dijo que los ahorros obtenidos por los poco más de 35 funcionarios públicos de primer nivel, serán enfocados a entregar apoyos a los que más necesitan

Cuca Domínguez

SALAMANCA, Gto.- Implementa municipio estrategia de apoyo a la economía de Salamanca. Buscan ahorrar unos 500 mil pesos, luego de que ha acordado que durante el primer trimestre del año sus funcionarios de primer nivel paguen la gasolina de los vehículos que tienen asignados y su telefonía celular. El alcalde Antonio Arredondo Muñoz, además anunció que No habrá aumento en el costo del transporte de ruta fija. Tesorería realizará descuentos de hasta un cien por ciento en recargos por no pagar Impuesto Predial, el CMAPAS exentará el 100 por ciento en recargos por falta de pago y en conexiones a usuarios que acumulen adeudos, en tanto que a los comercios no se les suspenderá el servicio hasta el segundo mes de retraso.

El alcalde, dijo que los ahorros obtenidos por los poco más de 35 funcionarios públicos de primer nivel, serán enfocados a entregar apoyos a los que más necesitan, en apoyo a la ciudadanía, que carece de insumos, con éste dinero se estarán entregando paquetes de aves de consumo de traspatio, fertilizantes, fogones ecológicos, calentadores solares y otros.

Reiteró que No habrá aumento a la tarifa del transporte público de ruta fija, “lo he hablado con los líderes de las diversas asociaciones y en éste momento no es conveniente no es ningún inconveniente”, dijo Antonio Arredondo Arredondo.

Descuento en recargos por no pagar el predial 30 por ciento a comerciantes ambulantes.

Entre las acciones que se implementarán la tesorería municipal entrará en un esquema de descuentos del 100 por ciento, en recargos del impuesto predial, en el primer trimestre en pago de contado; además se ofrecerán convenios con los ciudadanos en un plazo de 12 meses para regularizarse; en este año se podrá convenir un convenio de pago a 6 meses del predial, independientemente del sorteo en que se rifarán 20 televisiones, 20 bicicletas y dos vehículos, por el pago oportuno. Además habrá cajas itinerantes para recibir el pago del impuesto predial en las colonias y comunidades.

Además se ofrecerá a las asociaciones de tianguistas en el pago de la deuda que tienen con el municipio, se les hará un 30 por ciento de descuento en el pago por el uso de la vía pública a los que se dedican al comercio informal en las calles, como es el caso de los taqueros.

Además a través de la Dirección General de Desarrollo Económico, el municipio gestionará en el programa Fondos Guanajuato, esquemas de apoyo para todo tipo de negocio, locatarios del mercado, tianguis, el comercio establecido y la industria, para fortalecer a los comerciantes.

Compra en Salamanca

El municipio además impulsará la campaña Ven, Compra y apoyo al Comercio local, donde participan el Consejo Coordinador Empresarial; la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC); Asociación de Empresarios y Ejecutivos de Salamanca (AEES); Innovación e Investigación Empresarial; Asociación de Mujeres Empresarias Capítulo Salamanca; Colegio de Arquitectos; Asociación de Hoteleros ; CANACO; Asociación Pro dignificación del Centro Histórico; Mercado Tomasa Esteves; Mercado Barahona; Centro Comercial Vía Alta y Plaza Galería, entre otros.

Con este programa se busca que los negocios locales, establecidos en Salamanca sigan generando ventas; porque además se estarán ofreciendo descuentos y con ello generar la venta de los productos salmantinos

CMAPAS hará descuentos en recargos.

El Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS) otorgará el 100 por ciento de descuentos en recargos a las personas que acumulen adeudos a partir de enero del 2017; se aplicara descuento del 100 por ciento en reconexión a las personas que acumulen adeudos a partir del mes de enero. No se suspenderá el servicio hasta el segundo mes del retraso en el paso a los comerciantes.

CEMER hará diagnósticos gratis a comerciantes.

Por su parte el Director del Centro Mexicano de Energías Renovables SC (CEMERSC), Jesús Martínez Patiño, destacó que se realizarán sin costo alguno 350 diagnósticos de consumo de energía eléctrica y eficiencia energética y tienen un costo de unos 9 mil pesos, con el fin de conocer las áreas de oportunidad para ahorrar en el gasto de energía y poder ahorrar de entre un 10 hasta un 40 por ciento, si se atienden las observaciones que se hagan.

Revisión al terminar el primer trimestre

El alcalde adelantó que al concluir los tres meses de esta estrategia a la economía de Salamanca se evaluará y determinará que sigue, incluso se podrán incluso más acciones.