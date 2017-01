Busca alcalde contar con consultoría jurídica

Carlos Guzmán asegura que hace falta modificar los reglamentos, ya que algunos son obsoletos

Luis Telles

URIANGATO, Gto.- El alcalde de Uriangato, Carlos Guzmán Camarena, señaló que espera que en el Pleno, el Ayuntamiento autorice contratar un despacho de consultoría jurídica para el presidente municipal, ya que se cuenta con reglamentos obsoletos y algunos no se han podido terminar.

“Si el Ayuntamiento no legisla lo que tiene que hacer la administración, la administración se queda con lo que está, entonces el reto es que para el mes de febrero contratemos un despacho que nos venga a hacer reglamentos tropicalizados a Uriangato, no que te vengan a vender un reglamento de León, ni de Celaya, porque no tenemos los mismos problemas, yo no veo que tengan tantas motocicletas como aquí”, recalcó.

Carlos Guzmán dijo que la Ley Orgánica municipal habla, que son los Ayuntamientos en su conjunto; regidores, síndico y presidente, “pero más de los regidores”, los que están obligados a presentar proyectos de reglamentos, “¿cuántos proyectos de reglamento han presentado mis compañeros?, con todo respeto, ninguno, entonces yo estoy actuando con lo que tengo”.

Dio a conocer que el reglamento de Adquisiciones no ha sufrido modificaciones desde hace 14 años, al igual que el del Sistema de Agua Potable, en tanto los reglamentos de Vialidad y Tránsito y el de Alcoholes, no se han podido terminar, “en su mayoría, tenemos reglamentos obsoletos”, indicó.

Destacó que el reglamento de Vialidad y Tránsito es muy necesario, porque es necesario saber cómo se pueden reducir los accidentes relacionados con las motocicletas, para lo que dijo que es necesario tomar otras medidas de seguridad.

Finalmente dijo que el objetivo es contratar algún despacho de consultoría para el presidente municipal, porque para poder adecuar, poder infraccionar, corregir, necesitan en este momento reglamentos que también vayan acorde al nuevo sistema de justicia penal.