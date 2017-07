Burbano dejará a la fiera

El colombiano se integrará a Estudiantes de La Plata, a pedido de Gustavo Matosas

Pablo Ruiz

LEÓN, Gto.- El colombiano Hernán Darío Burbano, jugará para Estudiantes de La Plata el próximo torneo, el equipo dirigido por Gustavo Matosas se encuentra ultimando detalles para cerrar la llegada del cafetalero.

En conversación

El técnico del León, Javier Torrente aceptó saber del interés del equipo argentino para contratar los servicios del ‘Piri’, “sé que hay conversaciones y acercamientos, no hay nada cerrado, no puedo confirmar todavía si la dirigencia no me lo ha dicho”.