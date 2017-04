Botello se enfoca en Olímpicos

La bajacaliforniana, de 14 años de edad, añadió que el haber conseguido el título mundial es una satisfacción

Notimex

CDMX.- La esgrimista Natalia Botello, monarca mundial en Plovdiv, Bulgaria, señaló que ahora enfocará su preparación en conseguir un lugar en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

La bajacaliforniana, de 14 años de edad, añadió que el haber conseguido el título mundial es una satisfacción, pero de igual manera un compromiso con ella misma y con el país, por seguir por el mismo sendero.

“Viene mi preparación para Juegos Olímpicos de la Juventud, que, si Dios quiere, me verán ahí, no sólo representando a México, si no también ganando la medalla de oro”, afirmó.

Añadió que la meta más interesante es poder llegar a Tokio 2020, “así que me sacrificaré igual que siempre para conseguir lo que quiero, que es llegar ahí y, obviamente, ganar”.

La joven esgrimista sostuvo que la especialidad ha cobrado fuerza en los últimos años y eso se debe al trabajo realizado por la Federación Mexicana de su deporte y por las autoridades deportivas del país.

“Espero que con esta medalla que he ganado se den cuenta de que no todo es futbol, que ahora, la esgrima se está convirtiendo en una potencia y es ahora cuando los otros países se dan cuenta de que en México sí hay calidad”, apuntó.

Además del oro, la esgrimista obtuvo también medalla de bronce en sable cadete en la misma justa mundial.