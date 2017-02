Blue Demon Jr. aún tiene qué ofrecer a la lucha libre

El luchador, quien volverá a la actividad el próximo 25 de febrero luego de recuperarse de una lesión en el hombro, aún se ve por mucho tiempo en los cuadriláteros

Notimex

México.- Con mucho que ofrecer todavía a la lucha libre, Blue Demon Jr. aseguró que este deporte-espectáculo se mantiene como uno de los más populares del país, y lo único que sube o baja es la exposición en los medios de comunicación.

El luchador, quien volverá a la actividad el próximo 25 de febrero luego de recuperarse de una lesión en el hombro, aún se ve por mucho tiempo en los cuadriláteros y no pasa por su mente, al menos por los próximos ocho años, el retiro.

“Pienso llegar a los 40 años de luchador y voy a cumplir 32, cuando llegue a 40 empezaré a decidir si ya me retiro o no”, comentó el “Demonio azul”, quien no descarta volver a la Arena México, “cuando estén dispuestos a dialogar con todo gusto”.

Luego de presentar la remodelada tienda donde se venden sus productos, en la Colonia Doctores, el gladiador habló del momento que vive la lucha libre en la actualidad.

“La lucha libre no está en (muchos) medios o la televisión, que es un escaparate, pero está en las arenas, en las arenas pequeñas, en las independientes hay mucha lucha libre, sigue y estará en el mismo lugar siempre”, dijo.

Reiteró que el arte del pancracio llega a toda la República Mexicana y a lugares donde poca gente se imagina, siempre con grandes entradas y con la afición satisfecha.

“Siempre la he visto en el mismo lugar, no he visto que ni suba que ni baje, lo único que baja es la exposición en medios, pero la lucha sigue con llenos en toda la república y en lugares donde se cree que no hay lucha libre, y realmente la gente piensa que no hay lucha cuando hay mucha”, comentó.

Tras su paso por la empresa Triple A y de que conoce a Doctor Wagner Jr. y a Psycho Clown, comentó que la lucha de apuesta por las máscaras entre ambos gladiadores será reñida, además de que ambos cuentan con puntos a favor.

Blue Demon Jr. reaparecerá el próximo 25 de febrero en el Auditorio de Tijuana, en una contienda donde hará equipo con Garza Jr. y El Zorro para enfrentar al “Equipo TNA Los Migras”, conformado por Jeff Jarret, Eli Drake y Bryan Cage.