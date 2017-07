Bárbara pudo rechazar finiquito de más de 300 mp: Síndicos

Luis Ernesto Ayala Torres y Carlos Medina Plascencia aseguraron lo anterior luego que la priista pretextó que ella no fue quien autorizó que se le depositara el dinero

Damián Godoy

León.– No existe una persecución política en contra de la exalcaldesa Bárbara Botello Santibáñez, y su argumento de que ella no es culpable de recibir más de 300 mil pesos de liquidación sólo es un intento de engañar a la ciudadanía, coincidieron los síndicos Luis Ernesto Ayala Torres y Carlos Medina Plascencia.

Así lo afirmaron esta mañana luego que la priista pretextó que ella no fue quien autorizó que se le depositaran más de 300 mil pesos cuando decidió dejar el cargo de presidenta municipal, el siete de marzo de 2015, y que motivó a la Contraloría a instaurar un procedimiento administrativo en su contra por uso indebido de recursos públicos.

“Los ciudadanos merecen respeto. No debemos engañarlos e intentarlo es muy grave”, advirtió el también exalcalde Luis Ernesto Ayala. “No puede aducir que hay una persecución, pues nadie recibe más de 300 mil pesos sin saber. Simplemente no debió recibirlos, o pudo rechazarlos”.

Su compañero Carlos Medina reiteró que aunque la hoy diputada federal del PRI alegue que ella no fue responsable de que se le entregara esa cantidad al finiquitar su relación laboral, la Contraloría Municipal cuenta con información que sustenta lo contrario.

El exgobernador incluso le hizo una sugerencia: “Le voy a hacer una recomendación, que no es un consejo porque ella no me lo ha pedido: Para andar en la política y traer el plumaje limpio, hay que portarse bien”.