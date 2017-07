Balean a un hombre en taller de acabados de piel

Versiones indican que fueron dos los atacantes, iban cubiertos del rostro y llegaron directamente con un hombre al que apodaban ‘El Juanini’

Redacción

LEÓN, Gto.- Un hombre fue asesinado a balazos dentro de un taller de acabados de piel para la curtiduría en la colonia Peñitas.

El hecho ocurrió cerca de las 8:00 de la noche de este martes en la calle Salida a Los Gómez, casi esquina con la calle Teresita.

Según los vecinos de la zona al menos dos hombres encapuchados y armados con pistola se bajaron de un vehículo y entraron al negocio y fueron directo a la víctima.

Sin mediar palabras los agresores dispararon y le quitaron la vida a la persona en el lugar.

“A uno de los agresores se le trabó el arma, dicen sus compañeros, a quien mataron le apodan ‘El Juanini’ tiene como unos 35 años y su papá parece que es el dueño del taller, él también trabajaba ahí. Se dedican a raspar piel para las curtidurías, es una acabado para el proceso”, comentó un vecino de la zona.

Policías de inmediato acordonaron el área. Familiares de la víctima acudieron al lugar pero no los dejaron entrar al lugar donde estaba el cuerpo. Por el momento no hay detenidos y no se sabe el motivo del ataque.