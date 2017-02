Ayuntamiento leonés, como un ‘tianguis’: Miguel Ángel Salim

El legislador llama a los miembros de la administración a resolver sus diferencias y concentrarse en la ciudadanía

Daniel Vilches

LEÓN, Gto.- La fractura que hay al interior de la administración leonesa, ha orillado a que las sesiones del Ayuntamiento leonés se asemejen más a un tianguis que solo ofrece productos, así lo consideró el diputado federal del PAN, Miguel Ángel Salim Alle, luego de que el síndico Carlos Medina Plascencia propusiera en cabildos, cambiar la plataforma Siosp por el Sistema de Información de Seguridad Pública para Estados y Municipios (SISPEM) para tener un mejor control de la información de la seguridad pública.

“A mí me da mucha pena ver el tema de la sesión de Ayuntamiento, no sé si voy a ir a un tianguis o a una sesión de Ayuntamiento, a mí me hace falta comprar un refrigerador y una estufa, no sé si la vayan a vender ahí. La sesión de Ayuntamiento no es un tianguis, yo creo que la diferencia que pudiera haber dentro del Ayuntamiento en la ciudadanía”, criticó.

La propuesta del síndico panista al ayuntamiento, incluso fue descartada por el mismo alcalde de León, Héctor López a Santillana en su reciente visita al Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), con el argumento de que el Sispem no era compatible con los modelos de inteligencia que usa el estado y la federación. Las declaraciones llegaron a los oídos de Medina Plascencia, quien reiteró que el Siosp es muy limitado y no ha tenido resultados.

Ante esto, el legislador federal también llamó a los miembros de la administración a resolver sus diferencias al interior del Ayuntamiento y concentrarse en los resultados que la ciudadanía quiere en materia de seguridad.

“Es una pena lo que está pasando en el Ayuntamiento, lo único que requiere la ciudadanía son resultados, a la ciudadanía no le interesa la diferencias que hay dentro del Ayuntamiento, quieren resultados, mientras no los haya la ciudadanía verá mal al Ayuntamiento, a la ciudadanía no le interesa si un sistema si funciona o no funciona, nos interesa los resultados (…) Yo le hago un llamado al Ayuntamiento y al alcalde a que cierren filas en torno a la seguridad, nosotros a nivel federal lo estamos haciendo”, aseveró.

Salim Alle dijo que desconoce el funcionamiento de las plataformas tanto del Siosp como del SISPEM, ni los resultados en materia de seguridad, por lo que no descartó solicitar una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña para hablar al respecto.

“No bajan los índices de seguridad, es el tema coyuntural, la seguridad es primordial en una ciudad, es para detonar la economía, para detonar el empleo aquí y en todo México”, concluyó.