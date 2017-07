Avalan auditoría a ‘Escudo’… y más

Diputados ordenan que mida resultados en materia de seguridad

Catalina Reyes

GUANAJUATO, Gto.- La Comisión de Hacienda aprobó ordenar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) dos revisiones tanto al ‘Programa Escudo’ como a los demás programas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Una de ellas es para medir sus resultados respecto al impacto en la disminución de los índices delictivos del estado.

El texto íntegro del acuerdo aprobado es: “ordenar una auditoría concomitante de carácter financiero a las operaciones realizadas al ‘Programa Escudo’ correspondiente a 2017”.

Y también se aprobó otra “auditoría de desempeño con enfoque al cumplimiento de objetivos de los programas a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en relación a la comprobación y medición del impacto en la disminución de los índices delictivos en el estado de Guanajuato a través de indicadores que muestren la eficiencia, eficacia y economía, así como la evaluación de dichos programas correspondientes a 2016”.

Esto, a partir de una propuesta que hicieron el mes pasado los diputados del PRI, PRD y PVEM que pidieron evaluar el impacto de Escudo en la disminución de los índices delictivos. La diputada Elvira Paniagua Rodríguez, presidenta de la comisión, dijo que se retomó la propuesta, se reformuló y se amplió a los demás programas, no sólo ‘Escudo’.

“Es decir, vamos a ir más allá (…) Necesitamos saber qué otros programas inciden en el ‘Programa Escudo’”, destacó.

Enfatizó en que el propósito de estos trabajos “será verificar que el servicio del diseño, instalación, funcionamiento y mantenimiento del sistema integral de enlace y monitoreo en materia de seguridad pública ofrece los resultados esperados”.

Sobre la petición que habían hecho los diputados de oposición que se auditara también el aspecto financiero de 2016, aclaró que no se aprobó en esta ocasión, porque la ASEG ya está realizando dicha auditoría.

“No es un programa”

Elvira Paniagua declaró en la conferencia de prensa que “Escudo no es un programa, sino un sistema tecnológico y un sistema tecnológico son los fierros, que se compraron de manera correcta, que funcionan de manera correcta”.

La diputada Guadalupe Velázquez Díaz, también integrante de la Comisión de Hacienda, agregó: “Es muy importante, nosotros ya medimos los fierros y medimos que están bien, bueno, eso resultó en la auditoría, pero no se ha auditado qué pasa con la información que obtienen estas cámaras, este monitoreo. No sabemos si esa información queda almacenada en algún lugar o sirve para tomar decisiones de seguridad. Esta auditoría tendría que medir esta auditoría: qué pasa con la información que está obteniendo el ‘Programa Escudo’ y que deberían aplicar para la propia estrategia.

“Esta auditoría no medirá si los dineros estuvieron bien contratados y aplicados, vamos a medir que esos programas estén cumpliendo con el objetivo por el cual fueron diseñados. Aquí se tendría que ver si la estrategia estuvo bien aplicada o no, si los programas están teniendo resultados o no, más allá del dinero”, precisó.