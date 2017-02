GUANAJUATO

Ayer, en la calle Sangre de Cristo, una patrulla y un vehículo oficial estaban mal estacionados. Así permanecieron por largo tiempo, sin que alguien hiciera algo al respecto, pese a que ahí hay un señalamiento que indica no estacionarse en esa zona. No es posible que cuando se trata de cualquier otra persona, los policías viales de inmediato imponen infracciones y en estas situaciones no aplican el reglamento de vialidad correspondiente.

Automovilistas

Calle Sangre de Cristo