Aumentan infracciones al transporte público

Multan hasta a 200 unidades mensuales por infringir el reglamento de la Dirección de Movilidad

Alejandra Ramírez

IRAPUATO, Gto.- De 90 infracciones al transporte público urbano que se levantaron el año pasado, el número ha aumentado a 200 infracciones mensuales por falta de documentación, estacionarse en lugar prohibido, no respetar rutas ni derroteros, entre otros conceptos, señaló el director general de Movilidad, Pascual Cruz Palomino.

Otras condiciones de riesgo que se han detectado son el circular con las puertas abiertas, bajar al pasaje a media bahía, falta de placas de los vehículos.

En mayo, además se registraron 10 quejas por parte de los usuarios del servicio, que a decir de Cruz Palomino tomando en cuenta que circulan más de 558 autobuses son pocas.

“Se quejan de una condición de que el camión no pasó, no cumplió su derrotero, los bajaron antes o la actitud del conductor que no los bajó en donde hicieron la parada o que les cobraron tarifa de adulto y les dan boleto de estudiante o no les dan boleto, estas son condiciones de actuar del propio conductor”, señaló.

El funcionario de Movilidad dejó en claro que no se trata de un hostigamiento hacia el transporte urbano ni afán de ingresar más recursos a las arcas municipales, sino de mejorar este servicio y que los concesionarios respetan el reglamento vigente de la dirección.

El funcionario precisó que en la aplicación del examen antidoping de los seis dispositivos que se han realizado en el año como parte de garantizar la seguridad de los usuarios, ningún chofer ha resultado positivo a drogas, enervantes o alcohol, lo cual es una ventaja entre todas las quejas que pudieran existir contra este servicio público.

Finalmente, el titular puntualizó que está abierto el proceso de selección de 13 nuevos supervisores del transporte urbano, con lo que se busca revisar con mayor eficiencia este servicio para beneficio de los usuarios.