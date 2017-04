Atraso en recursos para RIAMA frena desarrollo de municipio

Empresario se han visto envueltos en aprietos a causa del retraso

Cuca Domínguez

SALAMANCA, Gto.- El Presidente de la AEES, Raymundo Gómez García, dijo que la tardanza en la llegada de los recursos para el proyecto de la reconfiguración de la refinería local, está frenando el desarrollo del municipio y ha puesto en aprietos a empresarios que iniciaron negocios sobre todo de prestación de servicios, pues se esperaba una derrama económica importante, “sería bueno que digan si va a llegar o no”, dijo al mismo tiempo que adelantó que los empresarios han enfocado sus baterías a los trabajos de mantenimiento tanto en RIAMA como en CFE, donde esperan participar.

“Los empresarios hemos estado cuestionando la tardanza en la llegada de los recursos para la reconfiguración, pero la gente de Pemex, insiste en que si viene la reconfiguración, pero está tardía y ha afectado el proceso de ser una empresa paraestatal a una empresa Productiva del Estado”, mencionó.

“Lo último que nos dijeron es que sigue la reconfiguración pero bajo la modalidad de inversión privada con el gobierno, le están apostando a ese tipo de asociaciones que ya están en puerta, pero no nos dicen cuándo, ni los montos exactos. Lo que sí sabemos es que se viene una inversión importante en cuestión de mantenimiento para la refinería Ing. Antonio M. Amor, se tiene información que los recursos van a salir en los próximos meses y eso de alguna forma ayudará a la economía de Salamanca para fomentar trabajo e inversiones”, señaló Gómez García.

“Sabemos que es un mantenimiento general que se le está dando a la refinería, no es la reconfiguración es mantenimiento, es otra parte que ésta en ese proceso. Pero como ya se ha dicho en los diferentes foros que se han tenido, la tardanza en la llegada de la reconfiguración está frenando el desarrollo del municipio. Por ello pedimos que se definan, si se va a hacer, adelante; pero si no pues que también lo digan porque éstos ha afectado a muchos empresarios que han emprendido negocios, invertido en terrenos y con esto solo se ha especulado y se ha incrementado las ventas en bienes raíces, servicios que a la mejor se tienen programados se invierte un dinero y ese dinero ahí se queda, porque no está bien proyectado, porque se espera la llegada de mucha gente para trabajar en la reconfiguración, pero no llega y si afectan, por eso las autoridades se deben de definir, sobre todo en el ámbito federales que es de donde se supone llegaran los recursos”.

Gómez García, destacó que en este momento las autoridades en lugar de hacer un bien, están haciendo un mal con tanta especulación, con la reconfiguración de 5 mil millones que se tiene planeada.

En el caso de la CFE, dijo que igual se espera inicien trabajos para la instalación de planta de cogeneración de energía, donde se esperan inversiones importantes; “en su momento esperemos que tomen en cuenta a las empresas salmantinas para poder entrar a colaborar con estos proyectos”, destacó.