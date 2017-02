ASEG: cinco municipios, a punto de ser sancionados

En la ‘lista negra’ Dolores, Tarimoro, Juventino Rosas, Salvatierra y Xichú

Catalina Reyes

GUANAJUATO, Gto.- Los municipios de Dolores, Tarimoro, Juventino Rosas, Salvatierra y Xichú están en riesgo de que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) les aplique una multa porque no han entregado sus informes de Cuenta Pública del trimestre de julio a septiembre de 2016.

Y es que por primera vez en este año, por una reforma a la Ley de Fiscalización, se empezarán a aplicar multas a los tres Poderes, organismos autónomos y 46 municipios que no entreguen sus informes trimestrales a la ASEG en el tiempo estipulado, informó en entrevista Javier Pérez Salazar, titular de la ASEG.

Así lo establece el artículo 61 de dicha ley: “Los sujetos de fiscalización deberán presentar trimestralmente la información financiera a la Auditoría Superior conforme a lo previsto en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y esta ley, a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes al término del trimestre. Los servidores públicos que incumplan las previsiones de este artículo, se harán acreedores a la imposición de la multa de conformidad con lo dispuesto en esta ley”.

Javier Pérez precisó que la multa puede ser de entre 100 y 400 salarios mínimos, es decir, entre 8 mil y 32 mil pesos, y en caso de reincidencia, el doble.

Respecto a los cinco municipios que no entregaron sus Cuentas Públicas del tercer trimestre de 2016, aclaró que las multas no se aplicaron el año pasado a estos cinco municipios pese a no haber entregado a tiempo, porque la propia Ley de Fiscalización, en su artículo 63, da facultades de acumulación, es decir, se pueden juntar dos cuentas públicas trimestrales para entregarlas como semestrales, sin que haya sanción y así se suele hacer en la ASEG.

Una vez transcurrido el plazo de los 30 días de entrega, se da otra oportunidad al municipio, poder u organismo para que las entregue en un plazo máximo de otros cinco días hábiles. En 2016 no se tuvieron que aplicar multas a ninguno, dio a conocer Pérez Salazar.

Los familiarizados

El titular de la ASEG dijo que los tres poderes, los organismos autónomos y las dependencias gubernamentales no tienen problemas para entregar sus informes, porque ya están muy familiarizados con el System Aplications and Products (SAP), un sistema de registro contable que todos deben de utilizar, pero los municipios no lo dominan todavía, sino que apenas están migrando a él desde el año pasado, por eso ahí se da el mayor incumplimiento y retraso en la entrega de los informes trimestrales. “Donde tenemos la mayor complejidad es en los municipios”.

Otra razón es la constante rotación de personal del área contable, ya sea por el cambio de gobierno cada tres años o por motivos internos y por lo tanto no hay continuidad del personal que atiende patrimonio, bancos y registros contables. Por lo que constantemente el personal municipal tiene que estar aprendiendo a usar el SAP y la curva de aprendizaje es muy larga.