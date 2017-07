Arremete Salim Alle contra director de Pemex

“Mi pregunta es ¿qué está haciendo como director de Pemex si no está cuidando los recursos de los mexicanos?”

Damián Godoy

León, Gto .- El diputado federal Miguel Ángel Salim Alle arremetió contra el director de Pemex por su desinterés por venir a Guanajuato a sumarse a los trabajos para combatir el robo de combustible, y calificó su gestión al frente de la empresa productiva del estado como “un verdadero desastre”.

“Si al director de Pemex no le interesa venir a sentarse con las fuerzas federales y el gobernador. Mi pregunta es ¿qué está haciendo como director de Pemex si no está cuidando los recursos de los mexicanos?”.

El legislador panista se sumó al reproche que lanzó este viernes el gobernador debido a la ausencia de representantes de Pemex en el lanzamiento de la campaña “Denuncia el Robo de Gasolina”, pactada con el mismo director de la empresa, José Antonio González.

“Pemex y su director Pepe Toño González son un verdadero desastre (…) Lo que hizo ayer este señor es totalmente reprobable. Yo a este director lo tacho como una persona que oculta información y no viene a dar la cara con el gobernador”.

“Ahora sí que si el dueño de la tienda no cuida su tienda ¿nosotros por qué se la tenemos que andar cuidando? Si el señor no viene a defender lo suyo, ¿por qué se lo tenemos que estar defendiendo nosotros?”, cuestionó.

Miguel Ángel Salim adelantó que la próxima semana exigirá ante la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, que el director de Pemex tenga que rendir cuentas sobre el tema del ‘huachicoleo’.