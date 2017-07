Arranca rehabilitación del camino Tajo de Santa Ana

La rehabilitación contempla la renovación de pavimentos en el tramo de bulevar Aeropuerto a bulevar Timoteo Lozano

Julio Ramos

LEÓN, Gto.- El alcalde de León, Héctor López Santillana, dio el banderazo de arranque de la rehabilitación del camino Tajo de Santa Ana, correspondiente al tramo del cuerpo oriente, en donde se invertirán un total de 4 millones de pesos provenientes de recursos municipales, como parte de los mejoramientos de circuitos de acceso y desfogue vehicular en la ciudad.

La rehabilitación contempla la renovación de pavimentos en el tramo de bulevar Aeropuerto a bulevar Timoteo Lozano, con sobrecarpeta de asfalto, pues este camino en la actualidad se encuentra con empedrado, además del mejoramiento del alumbrado con la colocación de luminarias de tecnología tipo LED, para una mayor visibilidad de la zona que también en su mayoría esta arbolada.

“Seguiremos trabajando en favor de nuestras familias y de nuestras colonias, así que el motivo de este evento no solamente es el arranque, es tener la oportunidad de platicar con los vecinos, porque lo importante no son las obras, lo importante es el cambio que está en nosotros. Gracias al apoyo que tenemos con gobierno del estado en trabajo colaborativo, y el Ayuntamiento, lo estamos haciendo realidad, a esta administración nos ha tocado resolver muchos problemas añejos que los hemos venido resolviendo para hacerlos realidad, esta no es una obra aislada, en esta parte, por donde caminan nuestras familias, queremos se tengan las mejores condiciones como de alumbrado y pavimento”, comentó el alcalde.