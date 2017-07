Arau hace su lucha en México

Sergio, quien vive en Los Ángeles, viene a la Ciudad de México para pintar un mural con un enmascarado gigante

El Universal

Ciudad de México .- Hace dos décadas Sergio Arau dejó México para radicar a Los Ángeles, en una época en que ya había alcanzado reconocimiento como músico.

Han sido años en los que, pese a la distancia, Arau no ha dejado de trabajar en México o para México.

“La verdad es que nunca tuve problema con mi identidad, ni de dónde soy; por eso todos los proyectos que desarrollo y tengo tienen que ver con México”, dijo.

Así que actualmente, además de tener su proyecto musical junto al grupo Heavy Mex, el músico está en colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México para pintar un mural en la colonia centro, en el cual Sergio explotará su vena como pintor.

El artista admite que está pasando por una de sus épocas artísticas más fructíferas, pues además de los trabajos antes mencionados, su faceta como pintor ha hecho que ilustre el nuevo libro de Laura Esquivel (A Lupita le gustaba planchar), y se prepara ahora para plasmar una de sus obras en un edificio de la Ciudad de México.

El centro de la capital será el lugar en el que hará este mural que, explicó, reflejará el momento por el que atraviesa hoy México.

“El Instituto de la Juventud me invitó a hacer esta intervención en un edificio de la calle Chimalpopoca en el centro y la verdad me gustó la invitación por que es mi ciudad y la extraño mucho. Voy a necesitar de mucha ayuda porque esta difícil colgarse, es un edificio de seis pisos. Me emociona mucho participar dándole otra vista a la ciudad”, confesó.

Acerca de la obra que hará, Arau adelantó que será un luchador, el cual representará a los mexicanos y estará sobre un ring, el cual será una analogía de la ciudad.

Para él, la obra busca representar la manera en la que los ciudadanos diariamente se enfrentan a los problemas que este país les pone enfrente.

“En una de mis nuevas canciones hay una estrofa que dice que ‘la lucha diaria es la vida y la vida diaria es increíble’ y creo que de eso va la intervención”, detalló.

“Es un luchador gigante que está muy tatuado y tiene letreros de ‘lucha por libertad, igualdad, fraternidad’, ‘lucha por derechos y las izquierdas’, ‘lucha por desenmascarar el miedo’, añadió Arau.