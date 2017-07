Aprueban en Cabildo proceso vs. Botello

Por el finiquito que recibió de 302 mil pesos cuando se separó del cargo sin que existiera justificación para ello

Damián Godoy

LEÓN, Gto.- El Ayuntamiento ayer aprobó por mayoría instaurar un procedimiento administrativo contra la exalcaldesa Bárbara Botello, por el finiquito que recibió de 302 mil pesos cuando se separó del cargo, el 6 de marzo de 2015, sin que existiera justificación para ello.

El regidor priista Salvador Ramírez Argote alegó que la hoy diputada federal no fue responsable de que se le diera esa cantidad, ya que ella no fue quien autorizó y no estaba ya en funciones cuando se le depositó.

Al respecto, el regidor Jorge Cabrera González reprochó a los regidores del PRI por pretender defender una irregularidad de esa naturaleza, y recordó que el artículo 23 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato establece que los funcionarios son responsables de las decisiones que tomaron cuando estaban en el servicio público, hasta cinco años después de separarse de un cargo.

“(Sus argumentos) hablan de una falta de vergüenza, pero finalmente es su postura”.