Aprueba el Senado Ley de Desaparición

Minuta fue palomeada en medio de críticas y cuestionamientos

Agencia Reforma

CDMX.- Luego de 2 años de discusión y de violar sus propios plazos, el Senado por fin aprobó ayer la Ley Contra la Desaparición Forzada y Cometida por Particulares.

“No obliga a establecer la responsabilidad de toda la cadena de mando, ni es contundente con los mandos militares y policiacos, no sólo es quien jala el gatillo, sino el que da la orden” Layda Sansores San Román Senadora del PT

La norma fue avalada en lo general y en lo particular, y turnada a la Cámara de Diputados para su discusión, donde familiares de las víctimas urgen a que se ratifique hoy mismo, antes de que se cierre el periodo ordinario de sesiones.

Desde 2014, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la expedición de una Ley General en Materia de Desaparición Forzada, la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda y de un Sistema Nacional de Información Genética.

El 10 de julio de 2015, publicó el decreto de reforma al artículo 73 constitucional para permitir al Congreso de la Unión aprobar la ley general que estableciera el tipo penal en materia de desaparición forzada de personas.

La reforma estableció un plazo de 180 días para emitir la legislación, el cual venció el 6 de enero de 2016, lo cual implica un atraso de un año y 3 meses para su aprobación.

“Esta no es la ley que merecían las víctimas”

En el Senado se llegaron a presentar 33 iniciativas sobre el tema, incluyendo una del Ejecutivo federal y otra realizada por colectivos de víctimas.

Ayer, pese a su importancia y el reclamo de familiares de las víctimas y de organismos internacionales, para su aprobación fue necesaria la rectificación de quórum, ya que el salón de plenos lucía vacío durante la discusión del tema.

Tras 10 minutos de llamado, apenas se presentaron 70 de los 128 legisladores.

La minuta fue avalada en medio de críticas y cuestionamientos.

“Esta no es la ley que merecían las víctimas de los delitos más deleznables. Se eluden aspectos medulares, no obliga a establecer la responsabilidad de toda la cadena de mando, ni es contundente con los mandos militares y policiacos, no sólo es quien jala el gatillo, sino el que da la orden”, acusó la senadora Layda Sansores San Román, del PT.

Armando Ríos Píter, senador independiente por Guerrero, condenó que el gobierno federal no haya aceptado eliminar de la ley el concepto de ‘persona no localizada’.

“El país se ha convertido en una enorme fosa clandestina y quererle llamar ‘no localizados’ a los desaparecidos es rehusarse a mandar un mensaje a las víctimas”, señaló.

Junto con senadores del PRD y PT-Morena, el legislador presentó un listado de 60 reservas sobre los alcances de la Comisión Nacional de Búsqueda y la definición de los tipos penales.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) lamentó que la ley carezca de consenso en materia de búsqueda de personas entre las autoridades, los colectivos de víctimas y organismos.