Aprueba ayuntamiento subsidio para Patronato de la Feria

Sandra Xicotenca

CELAYA, Gto.- En sesión extraordinaria, convocada de manera exprés, el Ayuntamiento aprobó entregar un subsidio por hasta 2 millones de pesos para el Patronato de la Feria “Puerta de Oro del Bajío”.

No acudieron a la sesión los regidores del PAN: Martha Norma Hernández, Israel Herrera, Adriana Audelo y Mariano Zavala, quienes, según, justificaron su ausencia. Los ediles se encuentran de vacaciones.

También estuvo ausente el secretario del Ayuntamiento, Francisco Montellano, quien se encuentra de vacaciones en California, Estados Unidos; fue nombrado para dirigir la sesión, el secretario del secretario, Eduardo Guillén Hernández.

La regidora del PRI, Monserrat Vázquez Acevedo, solicitó detalles financieros que sustentaran la petición del Patronato, misma que a decir de la regidora, se recibió a las 4:05 horas de este jueves, no obstante, la presidenta de la comisión de Hacienda, la síndico María Eugenia Mosqueda no supo detallar la información.

La síndico se limitó a señalar que la petición solo señalaba como motivos, la necesidad de “cubrir diversos compromisos”; la regidora priista votó en contra el dictamen.

“Me queda claro que lo único que estamos manejando es la voracidad con el manejo de los recursos públicos, del dinero del pueblo, y es un costo que están absorbiendo los celayenses, esto resulta lamentable”, mencionó.

APOYO ES DE AHORROS: ALCALDE

Aunque el pasado 22 de diciembre, el presidente municipal, Ramón Lemus Muñoz Ledo, había descartado apoyar económicamente al Patronato por carecer de suficiencia presupuestal, este jueves, posterior a la sesión, señaló que el recurso es derivado de ahorros municipales que no supo precisar. El alcalde tampoco pudo precisar detalles sobre el destino de los dos millones de pesos solicitados.

“En este momento es para solventar algunos de los compromisos y terminar la feria, son diferentes aspectos que contempla la feria. (¿Tapar huecos?) Digamos, poder continuar con la feria con las condiciones en que estaba programa y llegar a buen término”.

Aunque reconoció que la asistencia de visitantes no ha sido la proyectada, descartó que el evento ferial haya sido un fracaso, y aseguró que una vez concluido, se realizaran análisis financieros “profundos” para “un relanzamiento” en 2017. El alcalde también respaldó la figura y el trabajo que ha estado realizando el Patronato.

DESCUENTOS A COMERCIANTES

El regidor del PRI y presidente del Patronato de la Feria, Jorge Montes Gonzáles detalló que los dos millones de pesos serán asignados para solventar pagos de contratos diversos, esto porque se aprobaron descuentos a los comerciantes.

Precisó que los comerciantes que no hayan liquidado aún el costo de renta de su espacio comercial, se les dará un descuento del 25% con plazo cubrir el monto hasta ayer 28 de diciembre; mientras que para quienes ya liquidaron se dará el 35% en un bono de descuento para el 2017, de no asistir, puede ser transferible.

“Quiero que les pregunten a los comerciantes, no a los grillos, dicen que les ha ido mejor que en otras Ferias en la misma época”.

TENGO INTERÉS DE QUE SALGA BIEN: JORGE MONTES

A pregunta expresa, el regidor del PRI, negó tener negocios o interés personales en espectáculos de la Feria.

“Quien me acuse que me lo compruebe y si me lo comprueban, renuncio al Patronato y a ser miembro del Ayuntamiento”, aseveró.

Explicó que apoya el evento ferial de este año, al diferencia de la crítica que emitió en el evento del año pasado, al asegurar que tuvo mejor planeación y fue dirigida a la ciudadanía, y no con base en “gustos personales” de los anteriores administradores.