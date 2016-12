Aprueba Ayuntamiento incremento de 2 pesos a tarifa de transporte en León

El aumento entrará en vigor a partir del 1o de enero de 2017, luego de que se aprobó en sesión de Ayuntamiento

Damián Godoy

LEÓN, Gto.- A pesar de los reclamos de los regidores de oposición, el Ayuntamiento este miércoles aprobó por mayoría incrementar la tarifa del transporte público en León.

A partir del 1 de enero, el costo del pasaje se elevará de 9 a 11 pesos en pago en efectivo; con tarjeta Pagobús aumentará de 7.30 a 9.50 pesos, y la tarifa preferencial para estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad o menores de seis años, se incrementará de 3.70 a 4.20 pesos, con pago a través de la tarjeta personalizada.

Esto significa que la tarifa general se elevará un 22 por ciento; con tarjeta Pagobús, un 30 por ciento; mientras que el precio preferencial, un 13.5 por ciento.

No obstante, la propuesta de aumentar el costo del pasaje fue cuestionada con severidad por los regidores Norma López Zúñiga, Salvador Ramírez Argote (ambos del PRI), y Sergio Contreras Guerrero (PVEM), quienes alegaron que el incremento es desmedido y sólo perjudicará a los sectores más desprotegidos.

“Me hubiera gustado que esta propuesta la estuviéramos analizando en una sesión ordinaria, y no aquí a escondidas, mientras allá afuera la Policía le impide el acceso a los leoneses, a esta su casa”, increpó Ramírez Argote.

“Yo los invito a que no se vote en este momento y que se dé más tiempo para el análisis y revisión, pues se trata de un tema que impactará directamente en la economía de 700 mil leoneses”, secundó Sergio Contreras.

La discusión en el Cabildo se extendió por más de 40 minutos, sin embargo, a pesar de su rechazo e inconformidad de los ediles de oposición, la mayoría panista al final avaló el incremento tarifario, que entrará en vigor a partir de 2017.



Mientras tanto, en el exterior del Palacio Municipal, medio centenar de personas que se manifestaba para exigir que no se aprobara el aumento al pasaje, por lo que la Policía local ordenó cerrar las puertas del recinto y restringir el acceso por el patio trasero.