‘Aparece’ café frente al Angela Peralta

Autoridades argumentan que el negocio está en regla y pagará renta para mejorar teatro

Emilio Castillo

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.- La instalación de una cafetería en la banqueta cercana al Teatro Ángela Peralta, molestó a los sanmiguelenses, quienes denunciaron que se afecta la imagen urbana de la Ciudad Patrimonio y va en contra de los proyectos de movilidad y preferencia al peatón.

“Comprendemos la molestia pero es una renta que va a tener el teatro para meterle mantenimiento al interior como exterior, ya que es un recurso que no se contaba” Ángel Gastélum, Director de Patrimonio Cultural

A través de redes sociales los ciudadanos mostraron su descontento, mientras que autoridades municipales señalaron que el negocio está en regla y pagará renta por el espacio.

Fue la mañana del viernes cuando la banqueta ubicada en la esquina de las calles Mesones y Hernández Macías, se convirtió en cafetería con mesas, sillas y sombrillas, a las que se suman cuatro maceteros.

“No es una zona peatonal como para que permitan este tipo de negocios. Se ve mal, pues es una calle muy transitada, entorpecen el paso, a parte no deja que luzca la fachada del teatro que es un edificio emblemático en San Miguel”, mencionó una ciudadana.

“Generarán recursos”

El director de Patrimonio Cultural y Planeación Sustentable, Ángel Gastélum Cadena, mencionó que la cafetería cuenta con los permisos y negó que entorpeciera el paso peatonal, debido a que es una banqueta amplia.

“Es un café que sí tiene permisos, que está operando bien, que no nos extraña pues no es el primero es el tercero o cuarto que ha operado en esa zona, le está pagando una renta al municipio que se destinará al mantenimiento del mismo teatro”, dijo Gastélum. El funcionario agregó que las mesas, sillas y sombrillas, no afectan el tránsito de peatones, ni a la imagen urbana.

En entrevista para correo, el funcionario dijo desconocer cuándo se otorgó el permiso, pero garantizó que no hay nada fuera de la legalidad.

“Lo que tenemos frente al teatro lo consideramos como una placita, una de las condiciones fue que dejara libre la banqueta para que el peatón pueda pasar y circular sin ningún problema”, dijo.

Además dejó claro que si algún negocio pide el permiso de usar la banqueta y está en la posibilidad de hacerlo con las condiciones de espacio y sea de beneficio para los sanmiguelenses y el municipio, se les otorgará, aunque al momento no tienen más solicitudes.