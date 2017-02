Anuncian multa a caseta en central

Aunque la obra se hace en propiedad privada, no se solicitó el permiso para la construcción

María Espino

GUANAJUATO, Gto.- Carlos Morrill, director municipal de Desarrollo Urbano, anunció que aunque la caseta que construye afuera de la Central de Autobuses es propiedad privada, se aplicará una doble multará a los propietarios por no contar con un permiso de construcción como lo establece la ley.

El funcionario dijo que el gobierno municipal no puede intervenir en los trabajos, pero afirmó que el particular no tramitó su solicitud de permiso para realizar la obra, por lo que aseguró que se iniciará una investigación y se aplicará una multa.

Comentó que desde hace muchos años el gobierno del estado vendió la central a la empresa Flecha Amarilla, por ello el gobierno municipal no puede intervenir al ser propiedad de un particular.

Y explicó que la caseta se construye en los terrenos que son parte de la terminal.

Morrill aseguró que al no existir una solicitud de permiso habrá doble sanción por parte del gobierno municipal, una es por no tramitar la licencia y la otra para la regularización de la obra.

Aunque no especificó la cantidad de cada sanción, el funcionario dijo que primero tendrán obtener el permiso de construcción para poder continuar con los trabajos, y posteriormente pagar una multa por concento de regularización.