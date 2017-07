Anuncia Tesorería 2 200 embargos

Va gobierno municipal contra morosos del predial; aguarda resguardo de inmuebles

Lorena Ramírez

IRAPUATO, Gto.- La Tesorería municipal ha ejecutado embargos de bienes a más de 2 mil 200 personas que mantienen adeudos con la administración por el concepto del pago al impuesto predial.

Ernestina Hernández, tesorera municipal, señaló que las cuentas que se encuentran en este proceso son alrededor de 7 mil, de las cuales 5 mil ya han sido notificadas sobre el inicio del proceso administrativo de ejecución, el cual de no acudir a regularizar sus adeudos, podría culminar con el embargo de sus bienes.

“Se han aplicado los procesos administrativos de ejecución en algunos en el área de predial, se han mandado alrededor de 4 mil 423 cartas invitación, y alrededor de 3 mil 43 de cartas de determinación. Es decir, en requerimientos son 7 mil 443, por el momento hemos concretado 2 mil 200 embargos, el resto están en proceso de notificación”, comentó la tesorera.

Hernández Guzmán señaló que por el momento el Municipio no hará embargos físicos pues no se cuenta con la infraestructura para el resguardo de bienes o mantenimiento de inmuebles, por lo que únicamente se han emitido oficios donde se informa a los morosos del proceso de embargo al que han sido sujetos, siendo ellos mismos quienes resguardan sus bienes, ahí se hace hincapié en que estos objetos o inmuebles no pueden ser cedidos a otras instituciones.

“Estamos en el proceso en el que la persona sigue siendo el depositario, nosotros no recogemos los bienes, esto debido a que al Municipio le saldría muy caro recoger desde pantallas, tablets y otros objetos, tendríamos que tener una bodega para depositarlos y aparte tener personal que los cuide, las mismas personas pueden demandar al Municipio por daños o pérdidas de sus bienes”, afirmó la tesorera municipal.