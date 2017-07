Anuncia Carlos Chacón retiro de espectaculares por falta de dinero

El dirigente del PVEM adelantó que los espectaculares podrían bajarse en una semana o dos y no más

LEÓN, Gto.- Carlos Chacón Calderón, dirigente estatal del PVEM, aseguró que los espectaculares que advierten a no pasar por Salamanca porque está contaminada serán retirados pero no por petición del alcalde salmantino, Antonio Arredondo, sino por el poco presupuesto que se tiene para la campaña.

Chacón adelantó que los espectaculares podrían bajarse en una semana o dos y no más.

“Yo quisiera que esta campaña fuera larga, que el partido tuviera recursos para hacer campañas largas, pero desafortunadamente es una cuestión presupuestal la que nos limita y esto tiene una duración relativamente breve, pero no es una decisión tomada a razón de las opiniones de otros partidos ni de actores sociales”, señaló el líder.

También defendió que los espectaculares no dañan la imagen del municipio, pues sólo plasman la problemática que hay en esa ciudad y que todo mundo conoce.

“A muchas personas les parece una campaña dura, pero esa es una situación dura, lo que mostramos en estos espectaculares no es nada ajeno a lo que ya sabemos, ni ajeno a lo que vemos todos los días en los medios de comunicación y me parece que lo que nos debe de sorprender es que no hemos tenido resultados al respecto”, defendió.