Antonio le avisó de la balacera a su patrón

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto.- “Venga pronto, hay una balacera en la tienda y aquí donde estamos”, escribió Antonio Luna en un mensaje de texto que envió a su patrón a la 1:34 de la madrugada del 14 de enero.

Además le hizo un par de llamadas tanto de su celular como del de su esposa Juana Luna.

Sin embargo, a esa hora José Cipriano Sánchez Zavala, conocido también como don Pollo, ya estaba dormido y se dio cuenta hasta las 7:30 de la mañana; se fue a su finca, pero ya no pudo pasar: estaba acordonada y custodiada por agentes ministeriales.

Sánchez Zavala contó que a pesar de que preguntaba qué había pasado en su propiedad, nadie le dijo nada

El dueño de la finca donde la madrugada del 14 de enero se generó una balacera entre ministeriales y supuestos hombres armados, mencionó que el departamento se lo rentó a dos mujeres a finales de diciembre del año pasado.

“Llegaron dos señoras, ya tenían dos o tres veces que habían ido y querían rentar el departamento, pero yo lo tenía ocupado como bodega; cuando finalmente decidí rentárselos les pedí tres días para sacar las cosas y darle una limpiada”, dijo.

Fue el 28 de diciembre cuando entregó las llaves, pero en esa ocasión nada más fue una de las interesadas. Según rentaban porque iban a trabajar con un ingeniero en San Miguel de Allende.

No se realizó un contrato, debido a que la nueva inquilina, dijo que le habían robado su camioneta en la ciudad de León y que los ladrones se habían llevado su bolsa con sus documentos y por las vacaciones, no había a dónde ir a reponerlos.

El departamento fue rentado en 3 mil 500 pesos por mes con los servicios de agua y luz incluidos; la mujer pagó un mes y adelantó lo de otros dos.

“No sé qué tipo de gente sea, pero yo nunca vi cosas, relativamente fue muy poco tiempo, empezaron en sí a habitar el día 2 y 3 de enero. A la señora la última vez que la vi no recuerdo si fue 5 o 6 de enero”, platicó Cipriano.

Cipriano, quien también dijo es dueño de taxis, relató que el terreno lo compró hace cerca de tres décadas, era un ejido y fue hasta que tuvo la documentación que comenzó a construir.

Se hizo el salón, que al principio se pensaba como un restaurante, pero hace seis años lo rentó a una persona proveniente de Guadalajara, quien quería hacer un centro nocturno, el cual no se concretó por la falta de permisos.

Además, con la ayuda de su familia, comenzó a fincar los 26 cuartos donde se considera hacer un motel, el cual no se ha concluido por falta de capital.

Dentro del salón, en la segunda planta, está un cuarto con baño, donde Antonio se quedaba con su familia; a un costado, había un espacio con mesas de billar, ahí estaba la televisión.

Según José Luis Vargas, exabogado defensor de Antonio, todo el salón y el cuarto quedaron destrozados por las balas de aquella madrugada, mientras que el departamento se encuentra intacto.

Para Cipriano, el actuar de los agentes no fue el correcto, “siento que rompieron todos los protocolos, actuaron muy mal, está raro que no hay detenidos y el único que agarran es a ‘Toño’”, refirió.

Confirmó que él le dio el arma que se le aseguró a ‘Toño’, un revólver calibre .22, porque meses antes habían intentado robar.

Ante la supuesta investigación que la PGJE hará en su contra, Cipriano dijo que no tiene problema.

Fue la noche del viernes 13 de enero y la madrugada del sábado 14, cuando Antonio, su esposa Juana y sus tres hijos, estaban en la finca donde fueron reportados a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato (PGJE), hombres armados.

Según contó Juana, apenas cerraron los ojos para dormirse cuando los despertó el ruido de los frenos de un automóvil, después escucharon voces y múltiples balazos; se trataba del operativo de elementos ministeriales contra un grupo delictivo que logró escapar por la parte trasera del terreno.

Los agentes ingresaron a la finca, donde según la versión de la PGJE, descubrieron los cuerpos de los pequeños Adrián, Gabriel y Mateo; ahí detuvieron a Antonio quien presuntamente apuntaba con una pistola a su esposa.

