Ante otra posibilidad de ‘Fiesta Grande’, al León poco le importan las formas

León, debe ganar como sea ante Guadalajara en calidad de visitantes esta semana y frente a Cruz Azul sobre el cierre en el Estadio León

Óscar Jiménez

LEÓN, Gto.- “Parece que es al propósito”, pero no. Los Esmeraldas del León, han tenido como característica fundamental desde la consecución del en 2014, calificaciones a liguilla de manera apretada durante las últimas jornadas. Para este torneo, la historia podría ser la misma, aunque nada se ha planeado así, según Fernando Navarro. Hoy más que nunca se debe confiar en la posibilidad.

“Ya hemos pasado por esto de jugar finales antes de estar en liguilla, como lo he dicho y lo repito, es una final más, empezamos como si fueran octavos desde ahorita a ganar o ganar y hay que ganar estos dos que siguen y estamos seguros que ganando vamos a estar en liguilla”, reconoció el lateral derecho de los felinos.

Un punto importante en esa travesía a manera de búsqueda apunta a las formas; León, debe ganar como sea. Ante Guadalajara en calidad de visitantes esta semana y frente a Cruz Azul sobre el cierre en el Estadio León, las formas importarán muy poco cuando la necesidad señala las seis unidades pendientes, que apenas los pondrían en batalla ante el resto de equipos que también buscan hacer válido el boleto.

“Es difícil darle gusto a todos, algunos quisieran que calificáramos siempre jugando como sea, otros prefieren ver buen futbol y que la calificación esté en duda, otros prefieren las dos cosas y a fin de cuentas creo que lo que más importa son los resultados jugando bien obviamente que es mejor, pero como dijo el profesor (Javier Torrente) contra Puebla quizá no fue el partido más brillante no se jugó bien hasta cierto punto se jugó mal pero ganamos, eso es importante”, dijo en entrevista Fernando Navarro.

“Desde Tigres, la gente ya no confiaba en nosotros, no toda, mucha gente fue positiva como lo fuimos nosotros y a ellos la verdad se les agradece mucho que han seguido estando ahí y por nosotros y por ellos es que hoy estamos cerca de liguilla cuando mucha otra gente decía que no había chance de calificar, que ya mejor se pensara en el otro torneo (…) creo que se está haciendo demasiado énfasis en que las formas, que ha cambiado y no sé con qué tanto fundamento se diga eso porque la realidad los partidos no han sido tampoco como lo dicen”, señaló Fernando Navarro.

Además de la calificación, en el sector personal Fernando Navarro deberá jugarse la permanencia en el equipo Esmeralda durante los últimos cotejos del Clausura 2017, dado que al término del semestre también concluye su contrato. Aún no hay firma, pero existe disposición –al parecer- de ambas partes para seguir con los felinos; “Al parecer está todo arreglado pero no ha habido firma aún”.