Ante lluvias supervisan siete lugares de riesgo

Protección Civil y Seguridad Pública trabajan en coordinación

Cuca Domínguez

SALAMANCA, Gto.- El municipio de Salamanca se prepara con acciones preventivas revisando y reforzando los 7 puntos de riesgo que se tienen en el municipio por la temporada de lluvias, aseguró el alcalde Antonio Arredondo Muñoz.

“El municipio hace lo correspondiente en cuanto a reforzamiento al Lerma, pero la población puede hacer más no tirando basura en la calle. Pero sobre todo hacer caso a las recomendaciones que las autoridades hacen al respecto” Antonio Arredondo, Alcalde de Salamanca

Asimismo, expresó que las acciones las coordina el director general de Protección Civil Municipal, la Secretaría de Seguridad Pública y todas las instancias correspondientes con las que estamos atentos para saber cuál es el pronóstico de las lluvias.

Precisó que el año pasado se informó que sería un año atípico en cuanto a lluvias, pero no fue así, sin embargo no se ha dejado de atender y estaremos atentos a lo que se venga y que la población ayude, colabore no tirando basura en las coladeras y en la calle.

Arredondo Muñoz destacó que el municipio hace lo correspondiente en cuanto a reforzamiento al Lerma, pero la población puede hacer más no tirando basura en la calle. Pero sobre todo hacer caso a las recomendaciones que las autoridades hacen al respecto, siempre para salvaguardar la integridad de la población, que es lo principal.

Zonas detectadas

Por su parte, el director de Protección Civil Municipal, Héctor Hernández de la Macha, destacó que las zonas de constante monitoreo son 7, tanto en el río Lerma como es la zona del Pitayo, así como en algunos puntos de drenes y canales, que ya se han verificado con personal de la Comisión Nacional del Agua, Distrito y Módulo de riego, donde se está haciendo limpieza para darle paso al agua.

Además se han verificado los drenes y canales de manera constante. Hasta ahora se estima que en cuanto a limpieza se lleva un 90% de avance, pero se estará monitoreando todos cauces por los que se conduzca el agua.

El funcionario municipal, también destacó que hasta ahora no se tiene el pronóstico de lluvias, “ese lo dará a conocer la Conagua a partir del 10 de mayo, pero aún así debemos estar preparados para cualquier situación”.

El cauce de mayor volumen que pasa por Salamanca es el río Lerma, que tiene un largo de 18 kilómetros y se tienen 3 puntos de riesgo sólo en ese cauce a parte de El Pitayo, Puerto de Valle y la llegada del Dren 20 al río, donde se realizan trabajos de mantenimiento.