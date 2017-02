Ante falta de recursos, niegan anunciar modificaciones al proyecto del parque urbano

El alcalde Ramón Lemus se limitó a decir que este será un espacio para el esparcimiento

Sandra Xicotenca

CELAYA, Gto.- Dado que aún no se garantiza la inversión, el presidente municipal Ramón Lemus Muñoz Ledo indicó que no puede anunciar de que se trata la modificación hecha al proyecto del parque urbano en las antiguas instalaciones de la feria pero precisó que no es un foro al aire libre puesto que este ya estaba incluido en el proyecto original.

“No podría precisar de qué se trata el proyecto, la vocación de este espacio es para el esparcimiento (…) el teatro sigue en el proyecto original, éste es independiente, no puedo hablar más allá”, dijo el alcalde.

Dado que actualmente se encuentra en el sitio la biblioteca municipal ‘Efraín Huerta’, se especula que la adición del proyecto se refiere al diseño y construcción de una biblioteca metropolitana, no obstante, el presidente municipal se negó a precisar esta información.