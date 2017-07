Andrés Guardado rechaza retroceso en su carrera por fichar con Betis

Andrés Guardado estará ligado al Betis hasta 2020

Notimex

Sevilla .- El mediocampista mexicano Andrés Guardado dejó en claro que no es un retroceso el hecho de dejar al PSV Eindhoven para integrarse a las filas del Betis para la siguiente temporada.

Con 30 años de edad y el deseo de estar en la Copa del Mundo Rusia 2018, Guardado Hernández valoró el hecho de enfrentar buenos clubes en el futbol español a pesar de que no jugar en competiciones europeas como iba a suceder con PSV en Holanda.

Después de ciertas noticias de días pasados, quedó confirmado que el conjunto bético es el nuevo destino del “Principito”, quien regresa al futbol español.

“A lo mejor no han jugado mucho en la liga española y no saben lo que estar aquí, y no saben lo que es jugar contra un Sevilla, un Athletic de Bilbao y no se diga un Real Madrid, un Barcelona, un Valencia, el que me digas”, explicó a sus detractores.

En su primera conferencia de prensa vestido con los colores del cuadro sevillano, el jalisciense agregó: “Los que digan eso es porque nunca han hablado en la liga española y no saben de lo que están hablando”.

“El Real Betis Balompié incorporó a sus filas al centrocampista Andrés Guardado, procedente del PSV Eindhoven. El futbolista mexicano se ha comprometido con la entidad verdiblanca hasta 2020”, informó el club en su portal oficial.

También en sus redes sociales, Betis presentó un breve video en el aparece el mexicano enfundado con el uniforme del equipo, además de lucir guantes y careta de boxeador para dirigirse al césped del estadio Benito Villamarín donde, tras desprenderse de los utensilios de pugilista, advirtió: “Soy Andrés Guardado y vengo a pelear por el Betis”.

Andrés Guardado estará ligado al Betis hasta 2020 y este será su tercer club español en su carrera tras jugar en Deportivo La Coruña y Valencia, sin olvidar que ya cuenta con experiencia en Alemania con Bayer Leverkusen y en Holanda con el mencionado PSV.

Con Deportivo La Coruña ganó la Liga en Segunda División de España y en 2012 fue elegido el mejor mediocampista de dicha categoría.