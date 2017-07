Analiza Rally Mex punto de arrancada en 2018

Los organizadores se plantean si será benéfico hacerla de nueva cuenta fuera de la capital guanajuatense

Pablo Ruiz

LEÓN, Gto.- El Rally Guanajuato estará cumpliendo 15 años desde su llegada a México por lo que es tiempo de sacar algunos balances de acuerdo al progreso que se ha tenido a lo largo de los años, aunado al crecimiento desde todos los aspectos para el estado.

Gilles Spitalier, director de RallyMex, aseguró que todavía no se ha tomado la decisión en cuanto al lugar de la arrancada para el año 2018, pues la que se realizó en la Ciudad de México arrojó un buen balance respecto a la proyección, no así en cuestiones de agilidad.

“Es momento de analizar bien todos los datos que tenemos y a partir de ahí tomar decisiones, lo que queremos es hacerlo en conjunto con los elementos que tenemos de información”, dijo respecto a la decisión.

Una de las grandes quejas de los aficionados fue el cambio de la arrancada de la Ciudad de Guanajuato a la Ciudad de México, por lo que los organizadores se plantean si será benéfico hacerla de nueva cuenta fuera de la capital guanajuatense.

El director de RallyMex dijo que uno de los factores para volver a la capital del país el próximo año será poder realizar algunos cambios como el horario, vuelos de avión entre muchos otros que realmente perjudicaron en el primer año que se realizó fuera.

Gilles compartió que uno de los cambios que surgieron este año, fue la cancelación del tramo de ‘Agua Zarca’ por problemas con descontento de los lugareños, pero se analiza su regreso para 2018.

“La constante en estos 15 años es la innovación, no nos podemos quedar sentados y conformarnos, he visto muchos rallyes en el mundo y si te quedas en lo que hiciste te rebasan, no nos podemos quedar atrás y seguiremos pensando en cómo evolucionar”, sentenció el organizador.