Alistan multas a dueños de terrenos incendiados

Las sanciones pueden alcanzar hasta 120 mil pesos a propietarios

Nayeli García

IRAPUATO, Gto.- La Dirección de Medio Ambiente iniciará procesos de multa a los establecimientos que registraron fuertes incendios en las últimas semanas, cuyas sanciones podrían alcanzar hasta los 120 mil pesos en cada caso.

“Independientemente de que haya sido un incidente ocasional, son los responsables de esos establecimientos y deben tomar todas las medidas necesarias para evitar esta situación, son temas incluso de seguridad y protección civil”, comentó el director, quien dijo que se les multaría por quema a ‘cielo abierto’. Gonzalo Guerrero Guerrero, Director de Medio Ambiente

En las últimas semanas se registraron incendios en dos pensiones o corralones ubicados en Malvas y en Lo de Juárez; y el domingo pasado una empresa de tarimas frente a la comunidad de Aldama también sufrió un siniestro que puso en riesgo a la ciudadanía.

Señaló que los incidentes tuvieron afectaciones en la calidad del aire de la ciudad y se está tomando información cartográfica para actualizar los datos de los espacios y abrir los procedimientos abiertamente en contra de los dueños de los establecimientos, y en caso de que no estén conformes, precisó que existen instancias para presentar los mecanismos jurídicos correspondientes de inconformidad.

Explicó que la dirección cuenta con 12 procedimientos abiertos e incluso algunos ya en etapa de multa de afectaciones al medio ambiente.

Tan sólo en lo que va de abril el Cuerpo de Bomberos registró 360 incendios en diferentes puntos de la ciudad, lo que representa un incremento de al menos 20% en comparación con el mismo mes del año anterior, comentó el comandante Gabriel Guerra Arias.

“Se han incrementado un poco los incendios debido a la quema de pata de sorgo, de baldíos y menores estudiantes que andan de vacaciones, independientemente de eso hay los que se prenden por sí solos, es un efecto al que llamamos lupa, que dejan un envase de vidrio y con el sol hace el efecto que hace que se prenda el baldío”, dijo Gonzalo Guerrero Guerrero.

Recomendó no tirar colillas de cigarro, no quemar la basura, no tirar basura o desperdicios en baldíos, ya que son estos puntos en donde se genera la mayor parte de los incendios y dado que desde que se hace el reporte hasta que se llega al lugar pueden pasar entre 5 a 10 minutos, el fuego se puede salir de control.